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Spor

31 Ekim Salı Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ 16

31 Ekim 2017 12:23

BEŞİKTAŞ
16.30 Şenol Güneş ile bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek (Nevzat Demir Tesisleri ) 
17.00 Siyah-beyazlılar Monaco maçının son çalışmasını yapacak (Nevzat Demir Tesisleri ) 

MONACO
14.00 Fransa temsilcisi İstanbul\'a gelecek 
18.15 Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim ile bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek (Vodafone Park) - 
19.00 Monaco son çalışmasını yapacak (Vodafone Park) 

ŞAMPİYONLAR LİGİ
- Grup A - 
22:45 Basel - CSKA Moscow  
22:45  Manchester United - Benfica  
- Grup B - 
22:45 Celtic - Bayern München  
22:45 Paris Saint-Germain - Anderlecht  
- Grup C -
22:45 Atletico Madrid - Qarabağ Ağdam  
22:45 Roma - Chelsea  
- Grup D - 
22:45 Olympiakos - Barcelona  
22:45 Sporting Lisbon - Juventus

GALATASARAY
14.30 Gomis, Galatasaray Üniversitesi\'nde panele katılacak 

SÜPER LİG 
Süper Lig\'de son yılların en \'hırçın\' sezonu!
İlk 10 hafta itibarıyla, en çok kırmızı kart gören takım Beşiktaş oldu
 

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