31 Ekim Salı Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ
16.30 Şenol Güneş ile bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek (Nevzat Demir Tesisleri )
17.00 Siyah-beyazlılar Monaco maçının son çalışmasını yapacak (Nevzat Demir Tesisleri )
MONACO
14.00 Fransa temsilcisi İstanbul\'a gelecek
18.15 Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim ile bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek (Vodafone Park) -
19.00 Monaco son çalışmasını yapacak (Vodafone Park)
ŞAMPİYONLAR LİGİ
- Grup A -
22:45 Basel - CSKA Moscow
22:45 Manchester United - Benfica
- Grup B -
22:45 Celtic - Bayern München
22:45 Paris Saint-Germain - Anderlecht
- Grup C -
22:45 Atletico Madrid - Qarabağ Ağdam
22:45 Roma - Chelsea
- Grup D -
22:45 Olympiakos - Barcelona
22:45 Sporting Lisbon - Juventus
GALATASARAY
14.30 Gomis, Galatasaray Üniversitesi\'nde panele katılacak
SÜPER LİG
Süper Lig\'de son yılların en \'hırçın\' sezonu!
İlk 10 hafta itibarıyla, en çok kırmızı kart gören takım Beşiktaş oldu