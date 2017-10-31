31 Ekim Salı Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ

16.30 Şenol Güneş ile bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek (Nevzat Demir Tesisleri )

17.00 Siyah-beyazlılar Monaco maçının son çalışmasını yapacak (Nevzat Demir Tesisleri )

MONACO

14.00 Fransa temsilcisi İstanbul\'a gelecek

18.15 Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim ile bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek (Vodafone Park) -

19.00 Monaco son çalışmasını yapacak (Vodafone Park)

ŞAMPİYONLAR LİGİ

- Grup A -

22:45 Basel - CSKA Moscow

22:45 Manchester United - Benfica

- Grup B -

22:45 Celtic - Bayern München

22:45 Paris Saint-Germain - Anderlecht

- Grup C -

22:45 Atletico Madrid - Qarabağ Ağdam

22:45 Roma - Chelsea

- Grup D -

22:45 Olympiakos - Barcelona

22:45 Sporting Lisbon - Juventus

GALATASARAY

14.30 Gomis, Galatasaray Üniversitesi\'nde panele katılacak

SÜPER LİG

Süper Lig\'de son yılların en \'hırçın\' sezonu!

İlk 10 hafta itibarıyla, en çok kırmızı kart gören takım Beşiktaş oldu

