31 bin öğretmen ataması yapılacak

T24- Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Ağustos'ta 31 bin öğretmen daha atayacaklarını duyurdu.



Bakan Nimet Çubukçu, Konya'nın Karapınar İlçe Belediye Başkanı Mehmet Mugayıtoğlu'nu makamında ziyaret etti. Mugayıtoğlu, Bakan Çubukçu'dan, Karapınar'ın öğretmenler için zorunlu hizmet bölgesi ilan edilmesini istedi. Çubukçu da bir bölgenin zorunlu hizmet bölgesi olabilmesi için belli kriterlere uyması gerektiğini belirtti.



“ÖĞRETMENLERİMİZDEN FEDAKARLIK BEKLİYORUZ”

Kişisel tasarrufta bulunarak bir bölgeyi zorunlu hizmet bölgesi ilan edemediğini ifade eden Çubukçu, şunları kaydetti:

“Eğer objektif kriterleri esas almazsak, birçok bölge siyasi nedenlerle zorunlu hizmet bölgesi haline getirilebilir. Zorunlu hizmet bölgesi olduğu halde bazı bölgelerde böyle yapılmayabilir. Doğrusunu isterseniz eğitimin temel direği öğretmen. Öğretmeni bir yerde tutamadığınız takdirde, istediğiniz kadar fiziki altyapıyı sağlayın. Eğer öğretmen değişimi hızlı oluyorsa, eğitimde başarılı olamıyoruz. Nitekim ülke genelinde il ölçeklerinde başarı değerlendirmelerini masaya yatırdığımızda, eğitimde başarısız illerimizin veye ilçelerimizin sık sık öğretmen değiştirdiğini görüyoruz. Derslik başına düşen öğrenci sayımızın 14 -17 arasında olan illerimizde bile bazen başarısızlık var. Burada, öğretmenlerimizden özellikle büyük fedakarlık bekliyoruz.”



“AĞUSTOSTA ATAMA YAPACAĞIZ”

İlkokul 5. sınıfa kadar 5 veya 6 yıl öğretmen değiştirilmiş bir sınıfın öğrencilerinin eğitimde süreklilik sağlamasının zor olduğunu dile getiren Bakan Çubukçu, şöyle devam etti:

“Bu nedenle biz de öğretmen açığını planlarken, bu sık yer değişikliğinin önüne geçmek için hem zorunlu hizmet sürelerini uzattık, hem de alımda bir kez eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde atama yapıyoruz. Onları da bu ay itibariyle gerçekleştireceğiz. Öğretim yılı devam ederken ara dönemlerde öğretmen ataması yapmayacağız ve ihtiyaç olan bölgelere ağustosta 31 bin öğretmen daha atayacağız, daha öncede 10 bin atama yapmıştık. Zorunlu hizmet bölgesi konusunda Karapınar bu kriterlere maalesef uymuyor.”

Ziyaretin devam ettiği sırada belediye binası önünde toplanan ve öğretmen adayı oldukları belirtilen bir grup, Bakan Çubukçu'yu alkışlarla protesto etti.

Daha sonra yaya olarak Ak Parti Karapınar İlçe Başkanlığına giden Çubukçu, burada partililerle bir araya geldi.

Bu sırada gazi olduğunu belirten bir kişi Bakan Çubukçu'ya yönelerek, işsiz olduğunu söyledi ve yardım istedi. Çubukçu, bu kişiye iş konusunda yardımcı olunması için talimat verdi. Bakan Çubukçu, daha sora ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek, referandumda “evet” oyu istedi.