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Yaşam

308 bin öğrenciye ücretsiz internet

Yıldırım: Yurtlarda kalan 308 bin yüksek öğrenim öğrencisine bedava internet kullandıracağız, bunu Gençlik ve Spor Bakanlığı ile beraber yapıyoruz

24 Kasım 2012 11:23

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'dan üniversite öğrencilerini sevindirecek haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak yürütülen çalışma kapsamında yurtlarda kalan 308 bin üniversite öğrencisine ücretsiz internet imkanının sağlanacağı bildirildi.

Yıldırım, yurtlarda kalan 308 bin yüksek öğrenim öğrencisine bedava internet hizmeti sağlanacağını açıkladı.

Katip Çelebi Üniversitesi'nin 2012-2013 akademik yılı açılış törenine katılan bakan Yıldırım, üniversite sayısındaki artış hakkında da açıklamalarda bulundu.

AKP iktidarı öncesinde 76 olan üniversite sayısının 102'si devlet üniversitesi olmak üzere 168'e çıktığını söyleyen Yıldırım, üniversitelerin yatırım bütçesinin de 250 milyon liradan 3 milyar liraya çıktığını ifade etti.

Bakanlık olarak okullara geniş bant interneti sağladıklarını belirten Yıldırım, ''Şimdi yeni bir karar aldık. Yurtlarda kalan 308 bin yüksek öğrenim öğrencisine bedava internet kullandıracağız. Bunu Gençlik ve Spor Bakanlığı ile beraber yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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