301. madde vitrin takısı oldu

Devletin 301. maddeyle referans verdiği baskı zihniyeti, bugünlerde başka bir referansla ters köşe yapıyor.



Hayatının yönünü değiştiren Dink cinayetiyle, kuyum dünyasından tecrübesini birleştirince 'Üçyüzbir' kolyesi doğdu. Sanatçı Yasemin Özcan Kaya'nın Apartman Projesi'nde izlenebilen videosu, farklı bir zanaatkârlık hikâyesi...



Yakın siyasi tarihimize yön veren ‘acı’ sayılar listesinin başında 301. maddenin ağırlığı büyük. Türkiye’de düşünce ve ifade özgürlüğünün önüne konmaya çalışılan set, bu maddenin dayattığı baskı, içinde barındırdığı nefret söylemi Hrant Dink’in katliyle tarifsiz bir acıya dönüştü.

Devletin 301. maddeyle referans verdiği baskı zihniyeti, bugünlerde başka bir referansla ters köşe yapıyor. Sanatçı Yasemin Özcan Kaya ‘Üçyüzbir’ kolyesi adını verdiği video-enstalasyonuyla izleyicisine sorular sorduruyor. ‘Üçyüzbir’ kolyesi, kalın bir altın zincirin arasına gerilmiş kocaman 301 sayısından oluşuyor. Kapalıçarşı’nın kuyumcu hanlarının birinde işlenmiş bir kolye bu.

Yasemin Özcan Kaya’nın “üçyüzbir” adını taşıyan sergisini Apartman Projesi’nde izlemek için yarın son gün. “Üçyüzbir” başlıklı video yerleştirme, düşünce ve ifade özgürlüğünün önünde bir engel olarak kabul edilen 301. maddeye referans veriyor



Video enstalasyona, mekânda sergilenen “üçyüzbir” kolyesi eşlik ediyor. “Üçyüzbir” kolyesinin yapımını gösteren video, izleyiciyi Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi ile üretim ve tüketim üzerine sorular sormaya davet ediyor. Yasemin Özcan Kaya, “üçyüzbir” kolyesi yapmaya karar verişini şöyle anlatıyor:



“19 Ocak 2007 tarihi, bu coğrafya için de, kişisel tarihimde de bir kırılma noktası. Hrant Dink 301. maddeden mahkûm olmuş ama daha vahimi bu davayla yaratılan atmosfer nedeniyle öldürülmüş olması adalet, hak ve hukuk kavramları üzerine yeniden düşünmeyi gerekli kılıyor. Öte yandan içeriği ve uygulaması tartışmalı bu madde, düşünce ve ifade özgürlüğü önünde engel. Hal böyleyken, son iki yıldır cevap aradığım soruları paylaştığım bir sergi üçyüzbir.”



