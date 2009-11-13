3000 kişiye bomba tahliyesi

Polonya'nın güneybatısındaki Wroclaw kentinde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombanın bulunması üzerine bölgedeki 3 bin kişi tahliye edildi.

Wroclaw Polis Sözcüsü Pawel Petrykowski, Wroclaw Opera Binası yakınında bir müzik salonunun inşaatı sırasında işçilerin 500 kilogram ağırlığında savaştan kalma bir bomba bulduklarını söyledi.

Petrykowski, bölgenin boşaltıldığını, yöre sakinlerinden olay yerinden uzak durmalarının istendiğini ve bombanın yerinden kaldırılması için özel bir vinç getirildiğini anlattı.

2. Dünya Savaşı sonunda Polonya'nın sınırları yeniden belirlenmeden önce Wroclaw, Breslau adını taşıyan bir Alman kentiydi.