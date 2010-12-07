-300 YILLIK STRADIVARIUS'UNU SANDVİÇ YERKEN ÇALDIRDI ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - Güney Koreli keman virtüözü Min-Jin Kim'in bir kahve ve sandviç molası, sanatçının 300 yıllık Stradivarius'unun çalınmasıyla kabusa dönüştü. Guardian gazetesinde yer alan habere göre, bir arkadaşıyla birlikte girdiği kafede küçük bir sandviçin tadını çıkaran Kim, 1,2 milyon sterlin (yaklaşık 3 milyon lira) değerindeki kemanının bulunduğu çantayı göremeyince panik oldu. Kafede çalışan bir görevli, olay anında kim ile arkadaşının bilgisayarlarıyla ve telefonlarıyla meşgul olduğunu, çantalarıyla ilgilenmediklerini belirterek, "Tezgaha doğru gelerek bana çantasını görüp görmediğimi sordu ve polisi aramamı söyledi. Gerçekten de çok üzgündü ve paniklemişti" dedi. Çalınan çantada Antonio Stradivarius tarafından 1696 yılında imal edilen kemanın yanı sıra oldukça değerli iki keman yayının bulunduğu bildirildi. İngiliz polisi, dünyada sayılı örneği olan kemanın satılmasının zor olduğunu belirtirken, Kim'in sigorta şirketi de konuya ilişkin bilgi getirenlere 15 bin pound para ödülü verileceğini duyurdu.