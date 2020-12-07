300 öğrenci, kapalı salonda 180 dakika sınava girecek

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaklaşık 300 öğrenci 180 dakika boyunca kapalı salonlarda sınav olacak. Üniversitenin internet sitesinde yayımlanan karara göre 1’inci ve 2’nci kurul sınavları birleştirilerek 180 dakikalık tek oturumla kapalı salonlarda yapılacak.

BirGün'den Anıl Ataş'ın haberine göre, kararın kabul edilemez olduğunu söyleyen öğrenciler, hayatlarının riske atıldığını belirterek “Rektör sosyal medyadan dalga geçiyor. ‘Sorunu çözeceğim’ diye paylaşım yaptığının ertesi günü aynı şekilde devam edeceklerini duyurdu” dedi.

"İnsan sağlığı daha önemli"

Yüzlerce öğrencinin Malatya’ya gelmek zorunda kalacağını hatırlatan bir öğrenci, “Şehirlerarası otobüs ve toplu taşıma kullanacağız. Buralarda hiç risk yok mu?” dedi. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla pazartesi günü yapılacak sınav için cuma gününden orada olmaları gerektiğini aktaran öğrenci, “Barınma işi bambaşka bir sıkıntı. Bunlar kimsenin umurunda değil. Sınav güvenliği önemli ancak insan sağlığı daha önemli. Bu yanlıştan dönülmesi lazım.”