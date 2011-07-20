-300 KİLOLUK BOĞANIN İŞKEMBESİNİ AÇTILAR BOLU (A.A) - 20.07.2011 - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde karnı bilinmeyen bir nedenden dolayı şişen 300 kiloluk boğa, işkembesi bıçakla açılarak kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu'ya bağlı Çavuşlar köyünde çiftlik yapan Sinan Keskin, ahırdaki ''Akkuş'' adlı yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki boğanın yerde yattığını gördü. Hayvanın karnının şiştiğini fark eden Keskin, komşularından yardım istedi. Ahıra gelen komşuları ''Akkuş''a gaz çıkartıcı ilaç verdi. Dananın şiş olan karnı inmeyince Keskin ve komşuları durumu veteriner hekim Sibel Berber Ercan'a haber verdi, ardından da hayvanın sol tarafını bıçakla keserek işkembesini boşalttı. Bir süre sonra çiftliğe gelen Ercan, boğazından hortum sokarak hayvanın midesini yıkadı ve bıçakla açılan bölgeye müdahalede bulundu. Bir süre sonra üzerine soğuk su dökülen hayvan, ayağa kalktı. Veteriner hekim Ercan, ''Çiftçiler bizden göre göre ilk müdahaleyi yapıyorlar. Böyle durumlarda biz de ilaç ve iğnelerle hayvanın içini boşaltarak, gazını alarak ölümden döndürüyoruz. Akkuş'un durumu şu an iyi'' dedi. Sinan Keskin de ''Muhtemelen yediği bir şey dokundu ki karnı bu kadar şişti. Yetişmeseydik karnı patlayacaktı'' diye konuştu.