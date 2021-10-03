Uğur Tekstil, 300 işçiyi Kod-18'le işten çıkarıp fabrikayı kapattı

Şanlıurfa’da DİSK Tekstil'in bir süre önce yetki aldığı, 300 işçinin çalıştığı Uğur Tekstil'de sendika ile sözleşme yapmaya yanaşmayan patron, bütün işçileri Kod-18 (İşin sona ermesi) ile işten atarak fabrikayı kapattı.

Evrensel'de yer alan habere göre, açıklama yapan sendika ve işçiler, “Bu fabrikaya üretim yaptıran uluslararası markalara, taraf oldukları uluslararası sözleşmeleri ve işçi haklarını ayaklar altına alan ve büyük bir işçi kıyımına imza atan Uğur Tekstil işverenini derhal uyararak bu tutumundan vazgeçmesini sağlamaya, aksi takdirde gerekli yaptırımları uygulamaya çağırıyoruz" dedi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan DİSK Tekstil ve sendika üyesi Uğur Tekstil işçileri, “Bugün itibarıyla Uğur Tekstil’de çalışan bütün üyelerimize SGK’den gönderilen SMS mesajlarıyla işlerine son verildiği bilgisi gelmiştir. İşçiler, Kod-18 ile, yani belirli süreli sözleşmeyle ve mevsimlik çalışılan işlerde işin sona ermesi durumunda uygulanan maddeden atılmışlar. Oysa bu fabrikada çalışan işçiler mevsimlik veya belirli süreli sözleşmeyle çalışan işçiler değildir" denildi.

"Sendika tasfiye edilmek isteniyor"

Açıklamada, fabrikada örgütlenme çalışmaları başladığı günden beri işverenin baskı, tehdit, mobbing, istifaya zorlama vb. her yöntemi denediği vurgulanarak "Uğur Tekstil işvereni şimdi de fabrikayı kapattığını söyleyerek bütün işçileri toplu şekilde ve yasa dışı bir yöntemle işten atarak bu yolla sendikayı iş yerinden tasfiye etmek istemektedir" diye belirtildi.

Uğur Tekstil işvereni ve müdürlerinin, sendikanın yetki almasından bu yana işçilere sürekli "Sendikayı asla kabul etmeyeceğiz, eğer sendikadan istifa etmezseniz fabrikayı kapatacağız" şeklinde tehditlerde bulunduğu aktarıldı.

“Yasa dışı fason üretim yapılacak”

Açıklamada iş verenin bir süre fabrikayı kapalı tutup kapandı görüntüsü vereceği ve bu süre zarfında markalara yasa dışı şekilde fason üretim yapacağı öne sürülerek, "Böylece fabrikadaki sendikalı işçileri ve sendikal örgütlenmeyi tasfiye etmek istemektedir" denildi.

Yaptırım çağrısı

Fabrikadaki bütün üyeleriyle birlikte bu işçi kıyımına ve sendika düşmanlığına karşı sonuna kadar direneceklerini vurgulayan sendika, açıklamasını şu çağrıyla sonlandırdı:

“Bu fabrikaya üretim yaptıran uluslararası markalara, taraf oldukları uluslararası sözleşmeleri ve işçi haklarını ayaklar altına alan ve büyük bir işçi kıyımına imza atan Uğur Tekstil işverenini derhal uyararak bu tutumundan vazgeçmesini sağlamaya, aksi takdirde gerekli yaptırımları uygulamaya çağırıyoruz."