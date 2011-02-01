-300 HAKİM VE SAVCI ADAYI ALINACAK ANKARA (A.A) - 01.02.2011 - Adalet Bakanlığı, sınavla 300 adli yargı hakim ve savcı adayı alacak. Adalet Bakanlığının bugün bazı gazetelerde yer alan duyurusuna göre, yazılı ve sözlü mülakat ile 9-5'inci dereceli kadrolar için 300 adli yargı hakim ve savcı adayı alınacak. Başvurular elektronik ortamda, 21 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 11 Mart 2011 Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Yazılı sınav, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 9 Nisan 2011 Cumartesi günü Ankara'da saat 9.30'da yapılacak. (Sınav 2,5 saat sürecek) Sınavın organizasyon ve uygulanması tamamen, ÖSYM'nin sorumluluğunda gerçekleştirilecek. Sınav test usulü ile yapılacak olup, cevap kağıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarda değerlendirilecek. Genel yetenek ve genel kültür testi, 20 tam puan üzeriden; alan bilgisi 80 tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecek. Bu değerlendirme yapılırken, genel yetenek ve genel kültür testi konuları ile alan bilgisi testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacak. -ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR- 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun ilgili maddesi uyarınca adaylığa atanacaklarda aranacak şartlardan bazıları şöyle: ''31 Ocak 2011 tarihi itibarıyla lisans ve lisans üstü öğrenimini yapmış olanlar için 30 yaşını (doğum tarihi 31 Ocak 1981 ve daha sonra olanlar), doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için 35 yaşını (doğum tarihi 31 Ocak 1976 ve daha sonra olanlar) bitirmemiş olmak, Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de, Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik olan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,'' Bu arada sınava başvurular elektronik ortamda yapılacağından, adaylar belirtilen başvuru tarihleri arasında başvuru ücretini ÖSYM adına Halkbank, Akbank, Vakıflar Bankası ile Ziraat Bankasının tüm şubeleri ile internet bankacılığı aracılığı ile yatıracaklar. Söz konusu ücret yatırılmadığı taktirde başvuru kabul edilmeyecek. Başvuru formu, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından (www.pgm.adalet.gov.tr) temin edilebilecek. Başvurular belirtilen tarihlerde, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Mesleğe Kabul ve Hakim Adaylığı Şube Müdürlüğüne, Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıkları veya Bölge İdari Mahkemesi başkanlıklarına bizzat yapılacak. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, 30 Mart 2011 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası ve şifre girerek edinecek. Bu arada daha önce aday şifresi olmayanlar, aday şifresini, orta öğretim kurumu müdürlükleri, ÖSYM Sınav merkezi yöneticilikleri ve ÖSYM bürolarından temin edebilecekler.