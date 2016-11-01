300 bin kişiye ücretsiz internet geliyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca yoksul vatandaşlara aralık ayı sonu itibarıyla sağlanacak "ücretsiz internet" uygulamasından, yaklaşık 300 bin vatandaş yararlanacak. Bu destek için 40 milyon lira kaynak ayrıldı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı öncülüğünde, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) ortaklığında ilk çalışmaları yaklaşık bir yıl önce başlatılan "ücretsiz internet" uygulaması Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun 11 Şubat 2016 kararı ile hayata geçirilecek.

Dar gelirli ailelere sağlanacak ücretsiz internet desteği ile bu ailelerin de teknolojinin sağladığı kolaylıklara rahatça erişebilmesinin ve günümüz teknolojilerinden herkesin eşit bir şekilde yararlanmasının sağlanması hedefleniyor.

Bu destek ile özellikle yoksul durumdaki çocukların "merdiven altı" olarak tabir edilen, onları kötü alışkanlıklara yönelten ruhsatsız internet kafelerden korunması da amaçlanıyor.

"Aile koruma" şifreli ve kotalı sunulacak

Yapılan planlamaya göre, aralık ayı sonu itibarıyla hayata geçirilmesi planlanan internet desteğinden 250-300 bin yoksul vatandaşın faydalanması öngörülürken, yardım programı için 40 milyon liralık kaynak ayrıldı.

Güvenli internet uygulaması kapsamında "aile koruma" şifreli ve kotalı olarak sunulacak ücretsiz internet erişim desteği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) belirlenecek yoksul durumdaki vatandaşlara sağlanacak.

Destekten faydalanmada temel kıstas olarak ailelerin gelir düzeyine bakılacak.