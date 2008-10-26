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Yaşam

300 bin euroluk Ferrari’yle eczaneye girdi

Estetik uzmanı Prof. Dr. Erol Mahmut Kışlaoğlu’nun oğlu Özgür Kışlaoğlu, kardeşine ait Ferrari’yle hız yaparken kontrolü kaybedip eczaneye girdi.

26 Ekim 2008 03:00

Ortaköy’deki bir eğlence kulübünden Belarus uyruklu bir kadınla çıkan işadamı Kışlaoğlu, kardeşine ait Ferrari marka otomobille aşırı hız yaptı. Dereboyu Caddesi üzerinde kontrolden çıkan otomobil virajı alamayarak yol kenarındaki bir eczaneye çarptı. Otomobilde büyük çapta hasar oluşurken kepenkleri kapalı olan eczanenin camları kırıldı.

Otomobili kullanan Özgür Kışlaoğlu ile yanında bulunan ve adı öğrenilemeyen Belaruslu kadın kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından Ferrari’nin sahibi olan Kışlaoğlu’nun kardeşi Dr. Çağdaş Kışlaoğlu olay yerine geldi. İki kardeş ve Belarus uyruklu kadın karakola götürüldü.

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