Vatan gazetesi Ankara temsilcisi Murat Çelik, Türkiye genelinde 300 AKP'li belediye meclis üyesine 'FETÖ' incelemesi yapıldığıyla ilgili ciddi iddialar olduğunu söyledi. "İktidar partisi, soruşturma sürecini yakında tamamlayacak ve FETÖ bağlantısı somut olarak tespit edilen parti üyeleri ile yollarını ayıracak" diyen Çelik "Parti bünyesinde yapılan çalışma sonucu, 600 belediye meclis üyesi hakkındaki inceleme derinleştirildi" diye yazdı.

Murat Çelik'in Vatan'da AK Parti’nin FETÖ soruşturmasında son durum başlığıyla bugün ( 8 Ekim 2016) yayımlanan yazısı şöyle:

Türkiye genelinde, Ak Partili belediye meclis üyelerinden yaklaşık 300’ü mercek altında. Bu kişiler hakkında FETÖ ile bağlantılı oldukları yönünde ciddi iddialar var.

İktidar partisi, soruşturma sürecini yakında tamamlayacak ve FETÖ bağlantısı somut olarak tespit edilen parti üyeleri ile yollarını ayıracak.

Detayları birazdan aktaracağım...

Erken yerel seçim şayiası

Ankara’da bir süredir, 2017’nin Mart - Nisan ya da Eylül - Ekim döneminde bir erken yerel seçim olabileceği söylentisi zaten vardı.

O söylenti, son haftalarda biraz daha yaygın hâle geldi.

Bu durumun nedeni, Ak Parti’nin kendi içindeki FETÖ bağlantılı yerel yönetim kadrolarından arınmak için böyle bir yolu tercih edebileceği görüşü.

Kulislerde, iktidar partisinin bu temizliği; bir ‘toplu ihraç’ yöntemi ile gerçekleştirmek yerine, erken yerel seçim formülüne başvurabileceği yorumları yapılıyor. Yani FETÖ ile bağlantılı isimleri tekrar aday göstermeyerek, yerel yönetim kadrolarını yenilemek...

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Başkentin siyaset kulislerindeki tevatür bu şekilde olsa da, konuştuğum Ak Partili yetkililer, ki aralarında bakanlar da var, erken yerel seçimin gündemlerinde... olmadığını söylüyorlar. En azından bugün itibariyl

300 belediye meclis üyesi mercek altında

Dönelim yazının başında aktardığım bilgiye... Yani iktidar partisindeki FETÖ soruşturmasında gelinen noktanın ayrıntılarına...

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Adalet ve Kalkınma Partisi, 15 Temmuz sonrası teşkilat ve yerel yönetimlerde başlattığı tahkikat çalışması sonucu, Ağustos ayı sonunda, 4 belediye başkanını ihraç etmişti. Devam eden adli soruşturma kapsamında da, gözaltına alınan, ardından tutuklanan bazı belediye meclis üyeleri olmuştu.

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Parti bünyesinde yapılan çalışma sonucu, 600 belediye meclis üyesi hakkındaki inceleme derinleştirildi.

Bu 600 üyenin yaklaşık yarısının, bir dönem Bank Asya’da hesap açtırmak, çocuklarının cemaat okul, dershane ya da yurtlarına kayıtlı olması, gazete aboneliği vb ilişkilere sahip olduğu ancak daha sonra - özellikle de 17/25 Aralık’ın ardından - Gülen Cemaati ile bağlarını kopardıkları tespit edildi. Dolayısıyla da bu üyelere herhangi bir müeyyide uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.

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Hakkında inceleme yapılan 600 parti üyesinin geriye kalan yarısı, yani yaklaşık 300’ü hakkındaki işlem ise soruşturmaya dönüştürüldü.

Farklı il ve ilçelerden 300 dolayında belediye meclis üyesiyle ilgili yapılmakta olan detaylı çalışmalarda sona yaklaşıldı.

İktidar partisi, derinleştirilen soruşturmaların bitiminde FETÖ ile ilişkisini sabit gördüğü üyelerini görevlerinden ve partiden uzaklaştıracak.

Ancak bu noktada uygulanacak yöntem ‘ihraç etmek’ mi yoksa, bu kişilerin ‘sessizce görevlerinden kendi istekleriyle ayrılması’ şeklinde mi olacak; bu henüz bilinmiyor.

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Ak Parti kulislerinde, FETÖ bağlantısı sebebiyle parti ile bağı - bir şekilde - kesilecek olan belediye meclis üyelerinin sayısının 100’ün üzerinde olacağı yönündeki tahminler yüksek sesle dile getiriliyor.