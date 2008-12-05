30 yıllık seçmenler listede yok

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, yerel seçimlerde kazanılması talimatı verdiği ve "CHP’nin kalesi" olarak bilinen Çankaya’daki seçmen kütüklerine yazılmak için her gün üç bin civarında seçmen başvurdu.



Adrese Dayalı Kayıt Sistemi’ne (ADNKS) göre kütüğe yazılarak seçmen olmak için Ankara’da binlerce kişi nüfus müdürlüklerinde uzun kuyruklar oluşturdu. "Seçmen kaydırıldığı" iddiasıyla en çok tartışılan yerlerden biri olan Çankaya’da, askı süresince bir günde başvuran üç bin kişiden, yaklaşık 1500’ünün "Adres değişikliği" istediği bildirildi.

Diğer başvurular ise kütükte adı olmayanlar ile yanlış bilgileri düzeltmek isteyenlerden oluştu. TC kimlik numaraları ile ikametlerini belgeleyenler, ADNKS’ye kaydediliyorlar. Bu kişiler, otomatik olarak seçmen kütüklerine yazılıyorlar. Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne başvuran bazı vatandaşlar ise çok uzun yıllardır aynı adreste ev sahibi olarak oturmalarına ve hep oy kullanmalarına rağmen adlarının yer almadığını söylediler.



Yüzlerce kişi yazılı değil



Çankaya’da 28 yıldır muhtarlık yapan 70 yaşındaki Handan Şemin ise şunları söyledi: "Yeni kütüklerde, 30 yıldır mahallede oturanlar da dahil yüzlerce kişinin ismi yazılı değil. Bu kişileri, nüfus müdürlüğüne gönderiyoruz. Sisteme kaydolduktan sonra seçmen kütüklerine geçecekler. Eski sistemde seçmenler, sokak sokak geldiği için adlarını bulmak daha kolay oluyordu."



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muammer Aydın ise seçmen sayısındaki 6 milyonluk artışta bir kusurları olmadığını vurguladı. Aydın, Hürriyet’e şu değerlendirmeyi yaptı: "Bizim artık TÜİK’le de işimiz yok. Lazım olmayan kayıtların genelge ile imha edilmesi itirazlar açısından sorun yaratmaz. İtiraz bize yapılacak. Biz de ’adresini değiştirdiysen göster, kaydın yoksa git nüfusa yaptır’ diyeceğiz. Türkiye’de her vatandaş, siyasi parti, seçmen kütüğünü denetleyecek konumda. Seçmen kaydırıldığı, hileli nakiller olduğu şüphesi varsa partiler itiraz mekanizmasını kullanılabilir."



10 günlüğüne askıya çıkan listeler, bugün saat 17.00’de askıdan indirilecek.

