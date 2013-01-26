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Ekonomi

30 yıllık rezerve 8 milyar dolar

Maden Tetkik ve Arama Kurumu Konya Karapınar'da 1.8 milyar tonluk linyit rezervi keşfetti

26 Ocak 2013 11:49

Konya Karapınar'da 1.8 milyar tonluk linyit rezervi bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 5 bin megavatlık bir tesise 30 yıl yetebilecek sahaya yaklaşık 8 milyar dolar yatırım yapılacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden Tetkik ve Arama Kurumu (MTA) yaz-kış aralıksız 4 yıl süren çalışmaların ardından Konya Karapınar'da 1.8 milyar tonluk linyit rezervi keşfetti.

5 bin megavat (MW) gücündeki termik santrale yaklaşık 30 yıl yetebilecek rezerve sahip sahanın ekonomiye kazandırılması için harekete geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, burada 2 bin 400 MW kurulu güce sahip Atatürk Barajı'nın iki katı elektrik üretilmesini hedefliyor.

Havzadaki rezervle ilgili bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, enerjide yerli kaynakları ekonomiye kazandırmak için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, bu doğrultuda aralıksız 4 yıl süren çalışmaların ardından Konya Karapınar'da önemli bir linyit rezervine ulaşıldığını söyledi.

Adeta küçük bir Elbistan Havzası niteliğindeki Karapınar sahasının 1.8 milyar tonluk linyit rezervine sahip olduğunu bildiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu kapasitenin daha da artabileceğini gözlemliyoruz. Biz, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha çok hakim olması için temel politikalarımız ve stratejilerimiz çerçevesinde yolumuza devam ediyoruz.

Karapınar'da 5 bin MW civarında bir havza çalışması yapmayı planladık. Bununla Atatürk Barajı'nın iki katı kadar Türkiye'ye bir rezerv sağlamış olacağız. Yaklaşık 7-8 milyar dolarlık da bir yatırım öngörüyoruz. Nasıl Afşin-Elbistan'da 12 milyar dolarlık bir yatırımın planlaması yapıldıysa bunu da benzer bir havza çalışmasıyla yapacağız.''

Karapınar sahasının uluslararası yatırımcıların yanında yerli yatırımcıların hatta Konyalı sanayicilerin buluşabileceği bir rezerve sahip olduğunu dile getiren Bakan Yıldız, rezervin kurulacak 5 bin MW gücündeki santrale 30-40 yıl rahatlıkla hizmet verebileceğini de sözlerine ekledi.

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