'30 yıl köle gibi yaşadılar'

İngiltere'nin başkenti Londra'da polis, 30 yıldır köle olarak tutulduğu iddia edilen üç kadına ulaştı. Polis, 67 yaşındaki bir kadın ve diğeri erkek iki şüpheliyi gözaltına aldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, soruşturma geçen ay, onlarca yıldır alıkonulduğunu söyleyen bir kadının Freedom Charity adlı hayır kuruluşunu aramasıyla başladı. Londra Polisi, kuruluşun kendileriyle iletişime geçmesinin ardından 69 yaşındaki bir Malezyalı , 57 yaşındaki bir İrlandalı ve 30 yaşındaki bir İngiliz kadının aynı evden kurtarıldığını açıkladı. Ağır bir travma geçirdikleri belirtilen kadınların güvenli bir eve yerleştirildikleri belirtildi.

Londra Polisi'nin İnsan Kaçakçılığı Biriminden Kevin Hyland, kurbanlardan birinin 30 yaşında olduğunu ve yaşamı boyunca esaret altında yaşadığını tahmin ettiklerini söyledi. Hyland, 30 yıldır köle gibi yaşayan ve gün ışığı dahi görmeyen kadının 1980'li yıllarda doğduğunu tahmin ettiklerini belirtti. Hyland ayrıca, Freedom Örgütü'nün zorla evlendirmelerle ilgili çalışmalarını anlatan bir televizyon belgeselinin, kurbanlardan birinin örgütle iletişime geçmesini sağladığını söyledi.