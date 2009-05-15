30 yıllık eşini boşayıp TV’den koca bulacak

Bursa’da yaşayan 50 yaşındaki 5 çocuk annesi Saniye Kuşlu, televizyonlardaki evlenme programlarına çıkıp istediği gibi bir koca bulmak için, 30 yılllık eşi Mustafa Kuşlu hakkında boşanma davası açacak.



Parası olmadığı için Baro'dan ücretsiz avukat talep eden Saniye Kuşlu, “Yaptıklarına artık dayanamıyorum. Bu yaştan sonra daha ne kadar yaşayacağım. Nasıl olsa televizyonlarda iyi bir hayat arkadaşı bulurum'' dedi.



Merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde oturan Saniye Kuşlu, Bursa Barosu Adli Yardım Bürosu'na başvurarak, 30 yıllık eşi Mustafa Kuşlu'ya açacağı boşanma davası için ücretsiz avukat talep etti. En büyüğü 28 yaşında 5 çocuğu bulunduğunu belirten Saniye Kuşlu şunları anlattı:



“Ben fabrikada çalışıyorum. O ise inşaatlarda iş bulursa çalışıyor. Kazandığı para ile ailemize bakamıyor. Döverek benden aldığı paralar ile içki içiyor. Artık kendisine katlanamıyorum. Ne pahasına olursa olsun boşanacağım. Daha sonra da televizyonlarda yayınlanan evlenme programlarına katılıp, yaşamımın bundan sonraki bölümünü sürdüreceğim gerçek hayat arkadaşımı bulacağım.''



Saniye Kuşlu, boşanma davası açacağını eşine söylediğini, eşinin bunu duyunca kendisini dövdüğünü sözlerine ekledi.

