30 yılın haber fotoğrafları kitap oldu

T24- Cumhuriyet gazetesinin ünlü foto muhabirlerinden Erdoğan Köseoğlu’nun, haberlere konu olmuş fotoğraflarının bir kısmının toplandığı “Fotoğraf Peşinde Bir Ömür” kitabı çıktı.

Cumhuriyet gazetesi Haber Merkezi editörü Sevim Ertemur ve arkadaşlarının girişimleriyle hazırlanan kitapta Erdoğan Köseoğlu şöyle anlatıldı:

“Türkiye siyasetinin en karmaşık dönemleri ve ülkenin büyük bir dönüşüm geçirdiği 1970'lerden 2000'li yılların başına kadar olan süreci objektif arkasından takip ederek, tarihe fotoğraf olarak notlar düşen Erdoğan Köseoğlu'nun çektiği karelerden bazıları bir kitapta toplandı.

1972 yılında babasının da fotomuhabiri olarak çalıştığı Cumhuriyet Gazetesi'nde göreve başlayan Erdoğan Köseoğlu, fotomuhabirlik geleneğinin en önemli ustalarından... Mesleğindeki mükemmelliyetçiliğiyle tanınan Köseoğlu, son yıllarını hastalıkla mücadele ederek geçiriyor.

“Fotoğraf Peşinde Bir Ömür” kitabı da bir süredir bitkisel hayatta olan Erdoğan Köseoğlu'na Cumhuriyet Gazetesi'nde birlikte çalıştığı arkadaşlarından bir saygı duruşu niteliğinde.

Köseoğlu'nun objektifiyle tanıklık ettiği toplumsal, siyasal olaylardan seçilen fotoğraflardan oluşan albümle Cumhuriyet çalışanları hem “Erdoğan abi”lerine bir teşekkür sundu, hem de 1970'ten günümüze Türkiye'nin tarihinin küçük bir fotoğraf arşivini biraraya getirdi.

Köseoğlu'yla bir dönem Cumhuriyet Gazetesi'nde birlikte çalışan ancak şimdiyse çeşitli yayın organlarında farklı kademelerde görev yapan Mehmet Yaşin'den Ali Acar'a, Reha Öz'den Muharrem Aydın'a, Ender Erkek'ten Şükran Soner'e kadar pekçok isim de Köseoğlu'nu anlatan yazılarıyla albüme renk kattı.

Albümde yer alamayan bazı karalerin de katılımıyla önümüzdeki günlerde bir de fotoğraf sergisi açılacak”.