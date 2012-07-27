Sulak Alanlar ve İklim Değişikliği Projesi ile kuru göller canlanıyor. İlk örnek, Akgöl. 30 yıl önce kurutulan göl, 1 yılda 'geri döndü.

Drenaj sorunları sebebiyle kurutulan Akgöl, ‘Sulak Alanlar ve İklim Değişikliği Projesi’ kapsamında hayat buldu. Pilot uygulama olarak başlatılan projeyle Konya’nın Yunak ve Çeltik ilçeleri sınırında yer alan Akgöl’de tutulan su miktarı maksimum seviyeye ulaştı.

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ), Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü’nün ortak çalışması, Almanya Çevre ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı’nın dünyada iklim değişikliği projeleri için verdiği kaynaktan sağlanan fonla 2011 yılında hayata geçirildi.

Türkiye ’de ilk defa uygulamaya konan bu çalışmayla, 30 yıl önce kurutulan Akgöl 1 yılda yeniden sulak alan oldu. DİSİ’nin yaptığı yağmur suyunu tutan seddelerin ardından bazı bölgelerde su derinliği 4 metreyi buldu. Yaklaşık 500 hektarlık alanda su tutuldu. Sonuçlar izleniyor.

GİZ Türkiye Direktörü Gülay Yaşın, “Alan kurumadan önce sazları, balık türleri, hayvancılık için su kaynağı olması gibi durumlarla bölge halkının ekonomik gelirine önemli bir katkısı varmış. Hedefimiz Akgöl’ün hızla bölgenin ekonomik ve sosyal koşullarının yerine gelmesi için bir sürece girmesi. Bölgede bir rekreasyon alanı da yapacağız. Bölgedeki insanlar ve turistler için mesire yeri olması için de ciddi bir yer olacağını düşünüyoruz” dedi.

Projenin hedeflerinden biri de iklim değişikliğinin etkileri göz önünde bulundurularak bir yaklaşım oluşturmaktı. Bu kapsamda sulak alanın yerel halk tarafından sahiplenilmesi için çiftçilere iyi tarım uygulamaları anlatıldı. Akgöl çevresindeki ilköğretim öğrencileri için de etkinlikler düzenlendi. 2 bin 300 hektarlık Akgöl sulak alanı, 1983 yılında drenaj sorunları sebebiyle kurutulmuştu. (Miray Çimen/ Radikal)