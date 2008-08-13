30 yıl içinde deprem olacak

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.

Gülay Altay, "Marmara Bölgesi’nin belli bir deprem tehlikesi taşıdığını ve bu depremin 30 yıl içinde olmasını öngördüklerini" ifade ederek, depremlerin öngörülmesinden, tahmininden ziyade hazırlıkların yoğunlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Altay, AA muhabirine üzerinden 9 yıl geçen Marmara Depremi sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkiye’de 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren büyüklü küçüklü 5 bin civarında deprem olduğunu belirten Altay, genellikle Bala-Ankara, Çameli-Denizli’de yoğunlaşma olduğunu, son zamanlarda Ege Denizi ile Marmara Denizi içerisinde ufak da olsa depremler kaydedildiğini söyledi.



Gülay Altay, Kandilli Rasathanesinin depremlerin kaybedilmesi, parametrelerin belirlenmesi ve çözümlerinin yapılması yönünde teknolojik olarak ne gerekiyorsa, uluslararası ölçekte ne yapılıyorsa gerçekleştirmeye çalıştığını ifade ederek, "Şu anda istasyonlarımız yeni teknoloji ile donatılıyor, 114 civarındaki cihazlardan 78’i yeni teknoloji ihtiva ediyor" dedi.

Marmara ve Ege bölgelerindeki hareketliliğin normal kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan Altay, sözlerine şöyle devam etti:



"Son dönemde özellikle Çameli-Denizli depremlerini izliyoruz. Bunlar Ege’de de son günlerde izlediğimiz depremler. Marmara ve Ege bölgelerinde bulunan faylar deprem üretme potansiyeline sahiptir, normal ktivitelerdir. Hatta 5,5 ve üzeri depremleri de üretebilirler.

Dolayısıyla Türkiye açısından bakıldığında yapılması gereken, epremlerin öngörülmesinden, tahmininden ziyade hazırlıkların yoğunlaştırılmasıdır."



Prof. Dr. Gülay Altay, "depremin ne zaman olacağını kısa vadede tahmin etmenin mümkün olmadığını" dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kandilli Rasathanesi olarak çalışmaları yoğunlaştırdığımız konu, mümkün olduğu kadar Türkiye’nin depremselliğini iyi anlamak. Araştırmacı arkadaşlarımız deprem üreten kaynakları inceliyorlar, mevcut depremleri

değerlendiriyorlar. Herhangi bir kısa dönem öngörüsü söz konusu değil.

Dünyada da böyle bir çalışma ancak araştırma safhasında..."

Altay, geçmiş depremlere, mevcut aktiviteye bakılarak uzun vadeli olası bir deprem yeri tahmin edilebildiğini ifade ederek, "Marmara Bölgesi belli bir deprem tehlikesi taşıyor, buradaki deprem olasılığının yüzde 60 mertebesinde olduğunu ifade ediyoruz. Bu depremin 30 yıl içinde

olmasını öngörüyoruz ama zamanını kısa dönem olarak tespit etmek mümkün

değil" diye konuştu.



"BELLİ TARİH PANİĞE SEVK EDER"



Prof. Dr. Gülay Altay, depremin son derece "kaotik bir olay olduğunu" ifade ederek, belli tarihlerden söz etmenin halkı paniğe sevk edeceğini kaydetti.

Altay, deprem riskinin ve tehlikesinin varlığını bilerek buna hazırlıklı olmanın, hem paniğe kapılmamak anlamında hem de yaşanılan mekanların depreme dayanıklı olması anlamında önem taşıdığını söyledi.

Depreme karşı bilinçlenme konusunda 1999 öncesi ve 1999 sonrası arasında çok büyük fark olduğunu dile getiren Altay, şöyle konuştu: "Depremin etkilerinin gündemde olması, üniversitelerde yapılan çalışmalar, bilim insanlarının çalışmaları, basınla iletişimin artması,

şüphesiz bilinçlenmeyi önemli ölçüde etkiledi. Ama yeterince yaygın hale daha getirebilmiş değiliz."

