30 yaş altı en çok kazanan ünlüler açıklandı

Ekonomi dergisi Forbes’un her yıl yayınladığı “30 Yaş Altı En Çok Kazanan Ünlüler” listesinin zirvesine bu yıl ABD’li şarkıcı Taylor Swift yerleşti.



Forbes “30 Yaş Altı En Çok Kazanan Ünlüler” listesini açıkladı. Bu seneki listenin zirvesinde Mayıs 2011 ile Mayıs 2012 tarihleri arasında 57 milyon dolar kazandığı tahmin edilen ünlü country müzik sanatçısı Taylor Swift yer aldı.

22 yaşındaki Swift’in ardından listenin ikinci sırasına ise 18 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Justin Bieber bulunuyor. Bieber’ın albüm satışlarından, konserlerinden ve kurduğu şirketlerinden 55 milyon dolar kazandığı belirtildi.

Listenin üçüncü sırasında yer alan Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nını 53 milyon dolar kazandığı belirtildi.



İşte Forbes’un listesi:

4-Lady Gaga: 52 milyon dolar

5-Kate Perry: 45 milyon dolar

6-Adele: 35 milyon dolar

7-Kristen Stewart: 34,5 milyon dolar

8-Lil Wayne: 27 milyon dolar

9-Taylor Lautner: 26,5 milyon dolar

10: Robert Pattinson: 26,5 milyon dolar