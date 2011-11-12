-''30. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'' açıldı İSTANBUL (A.A) - 12.11.2011 - Mısır Kültür Bakanı Emad Ebu-Gazi, Türkiye ile Mısır arasındaki edebiyat ve sanat işbirliğinin daha da güçlenmesini ve derinleşmesini istediklerini söyledi. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen ''30. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı''nın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın da katılımıyla yapıldı. Açılışta konuşan Mısır Kültür Bakanı Ebu-Gazi, fuara konuk ülke olarak katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ebu-Gazi, Türkiye ile Mısır arasında tarihi bağlar olduğunu belirterek, bu bağların bugüne kadar siyasi olarak da olsa ilginç ve farklı aşamalardan geçtiğini söyledi. Bu politik ilişkilerin, iki ülke arasındaki bağların görünen kısmı olduğunu ifade eden Ebu-Gazi, coğrafi konumlarının Türkiye ve Mısır'ı birbirine daha çok bağladığını ve yakınlaştırdığını ifade etti. Ebu-Gazi, iki ülkenin de önemli ticari yollar üzerinde bulunduğunu anımsatarak, bu özelliklerin, yüzyıllar boyunca her iki ülkeye çok önemli bir rol yüklediğini dile getirdi. Konuk bakan Ebu-Gazi, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Mustafa Kemal Atatürk'ün hareketleri gerçekten bize edebiyat alanında da ilham vermiştir. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize yaptığı ilk ziyareti ile birlikte başlayan çok yakın ilişkiler de gerçekten bize ilham verdi. Gelecekte de birçok işbirliklerinde bulunulmasını istiyoruz. Türkiye ile edebiyat ve sanat işbirliğimizin de daha çok güçlenmesini ve derinleşmesini istiyoruz.'' Türkçe ve Arapça eserlerin çevirisi konusuna da işaret eden Ebu-Gazi, ''Bizim Türkçe kitaplarını okumamız, müziğini dinlememiz, filmlerini izlememiz ile sizin de Arap ülkelerindeki kitapları okumanızın bizi birbirimize daha da yakınlaştıracağını düşünüyorum'' diye konuştu. -Diğer konuşmalar- Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal de fuarın 30 yıl içerisindeki gelişimi hakkında bilgi verdi. Celal, düşünce ve ifade özgürlüğü konusuna vurgu yaparak, ''30 yıl önce o karanlık günlerde İstanbul Kitap Fuarına katılan yazarlardan, yayıncılardan biri de Ragıp Zarakolu idi. Zarakolu, hayatını düşünce özgürlüğü mücadelesine adamış bir yazar ve yayıncıdır.'' şeklinde konuştu. Hükümetten bir talepleri olduğunu aktaran Celal, ''Terörle Mücadele Yasasının ilgili maddelerinin acilen değiştirilmesini, yazarların, yayıncıların, gazetecilerin, akademisyenlerin hapis edilmeyeceği, adil bir şekilde yargılanabilecekleri bir düzenleme yapılmasını ve gelecek yıl onlarla burada birlikte olamayı talep ediyoruz'' dedi. Fuarın onur yazarı Ferit Edgü de kitabın evren olduğunu belirterek, insana dair her şeyin kitaplarda bulunabileceğini söyledi. Ziyaretçilere, fuardan ayrılırken kendilerine ait gizleri kapsayan, sorular sordurtan kitaplar edinmelerini tavsiye eden Edgü, bu kitapları da kimseye kaptırmamalarını istedi. Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve beraberindekiler, kurdele keserek açılışını gerçekleştirdikleri fuarı gezdi. 610 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen fuar, 20 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.