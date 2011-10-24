-30 ülkeden yardım teklifi ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Van'da dün yaşanan deprem felaketinin ardından farklı ülke ve kuruluşlardan yardım teklifleri gelmeye devam ediyor. Depremin hemen ardından Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçen ve yaraları sarmak amacıyla yardım teklifinde bulunan ülke ve uluslararası kuruluşların sayısı 30'u buldu. Depremin hemen ardından ABD, Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Ermenistan, Gürcistan, İngiltere, İran, İrlanda, İsviçre, İsrail, Japonya, Kanada, Kore, Kosova, Macaristan, Mısır, Pakistan, Polonya, Portekiz, Rusya Federasyonu, Tayvan, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan'ın yanı sıra uluslararası kuruluşlar Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ile NATO da Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçerek hem arama-kurtarma hem de insani yardım için çalışma başlatabilecekleri teklifinde bulundu. Bu arada, yardım çalışmaları kapsamında dün gece Azerbaycan'ın iki uçak ve 145 kişilik yardım ekibi Van'daki çalışmalara katılırken, bu sabah saatlerinde yeni bir uçak ile 46 kişilik yardım ekibinin kente geldiği belirtildi. İran'dan bir insani yardım ekibinin de karayoluyla Van'a ulaştığı ve bölgede çalışmalara başladığı öğrenildi. Öte yandan Yunanistan, Kosova, İran ve Mısır dışişleri bakanlarının, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu arayarak taziye dileklerini ilettikleri ve yardım teklifinde bulundukları bildirildi.