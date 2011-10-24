T24 LogoT24 Logo
Dünya

30 ülkeden yardım teklifi ANKARA (A.A)

24 Ekim 2011 16:07

-30 ülkeden yardım teklifi ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Van'da dün yaşanan deprem felaketinin ardından farklı ülke ve kuruluşlardan yardım teklifleri gelmeye devam ediyor. Depremin hemen ardından Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçen ve yaraları sarmak amacıyla yardım teklifinde bulunan ülke ve uluslararası kuruluşların sayısı 30'u buldu. Depremin hemen ardından ABD, Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Ermenistan, Gürcistan, İngiltere, İran, İrlanda, İsviçre, İsrail, Japonya, Kanada, Kore, Kosova, Macaristan, Mısır, Pakistan, Polonya, Portekiz, Rusya Federasyonu, Tayvan, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan'ın yanı sıra uluslararası kuruluşlar Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ile NATO da Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçerek hem arama-kurtarma hem de insani yardım için çalışma başlatabilecekleri teklifinde bulundu. Bu arada, yardım çalışmaları kapsamında dün gece Azerbaycan'ın iki uçak ve 145 kişilik yardım ekibi Van'daki çalışmalara katılırken, bu sabah saatlerinde yeni bir uçak ile 46 kişilik yardım ekibinin kente geldiği belirtildi. İran'dan bir insani yardım ekibinin de karayoluyla Van'a ulaştığı ve bölgede çalışmalara başladığı öğrenildi. Öte yandan Yunanistan, Kosova, İran ve Mısır dışişleri bakanlarının, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu arayarak taziye dileklerini ilettikleri ve yardım teklifinde bulundukları bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24