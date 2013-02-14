30 subaydan darbe zirvesi!

Toplantıya başkanlık eden ve katılan Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Teoman Koman gibi 15’e yakın isim daha önceki operasyonların ardından tutuklanmıştı. Listede yer alan 5 emekli asker de dün ifadeye çağrıldı. Savcılığın, Genelkurmay Karargâhında yapılan ve seçilmiş bir hükümete ‘darbe’nin tartışıldığı toplantıya katılan isimleri ifadeye çağıracağı belirtiliyor.

Radikal Gazetesi'nden Ömer Şahin'in haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı, ‘ıslak imzalı’ belgeleri, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili’ye gönderdi.

Belgeler arasında bir tanesi dönemin komutanlarının başını ağrıtacak nitelikte. Belgeye göre, 28 Şubat’taki tarihi MGK toplantısının ardından Genelkurmay Karargâhı’nda ‘gizli’ bir toplantı yapılıyor. O dönem Genelkurmay İkinci Başkanı olan Çevik Bir’in başkanlığındaki toplantıya 30’a yakın general katılıyor. 7 Nisan 2007 tarihli bu toplantıda Refahyol hükümetini devirmek için nelerin yapılması gerektiği konuşuluyor. Generaller tek tek söz alarak görüş ve önerilerini açıklıyor. O toplantıda hangi komutanın, ne söylediği de tutanağa geçiriliyor. Tutanakta, isimleri açıkça yazılı olan generallerin, “Muhtıra verelim”, “Savunma değil taarruz yapalım”, “Halkı arkamıza değil, önümüze alalım”, “Polise sopa gösterelim”, “Yargıyı, bürokrasiyi tehdit edelim” vb. görüşleri dile getirdikleri yer alıyor.

'BÇG’nin lideri Çetin Doğan'

Genelkurmay’ın gönderdiği belgeler arasında BÇG’nin kuruluş şeması da var. Sincan Cezaevi’nde tutuklu emekli Orgeneral Bir’in de kabul ettiği şemaya göre BÇG’nin başında olan isim Balyoz Davası’nın bir numaralı sanığı emekli Orgeneral Çetin Doğan. Şemada Bir’e bağlı olduğu görülen Doğan’ın yardımcısı olarak koordinatör sıfatıyla Orgeneral Kenan Deniz bulunuyor. Deniz, Refahyol döneminde Başbakan Necmettin Erbakan’ın askeri danışmanlığını yapmıştı. Şemada, Deniz’in altında görev yapan subayların isimleri de tek tek yer alıyor.

BÇG’ye ait gizli belgeler ilk olarak 28 Şubat sürecinde dışarı sızmıştı. Onbaşı Kadir Sarmusak’ı hapse götüren ve Emniyet İstihbarat ile Genelkurmay’ı karşı karşıya getiren olayın ardından eski bakanlardan Hasan Celal Güzel de bazı belgeleri kamuoyuyla paylaşmıştı. Genelkurmay Başkanlığı’nın gönderdiği belgeler arasında o döneme ilişkin ilginç bir yazışma da bulunuyor. Buna göre, Ankara DGM Başsavcısı Nuh Mete Yüksel, 29 Temmuz 1997’de Genelkurmay Başkanlığı’na bir yazı göndererek kamuoyuna sızan belgelerin gerçek olup olmadığını soruyor. Genelkurmay’dan gelen cevapta, “Hasan Celal Güzel’in sunmuş olduğu belgeler gizlilik dereceli ve kişiye özel gerçek belgelerdir” deniyor. BÇG belgelerinin ‘gerçek’ olduğunu yazan belgenin altındaki imza Fevzi Türkeri’ye ait. Kuvvet komutanlığı da yapmış olan Türkeri, 28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne konulan isimler arasında. Cumhuriyet Savcısı Bilgili’nin 28 Şubat süreciyle ilgili iddianameyi bu ay içerisinde tamamlaması da bekleniyor. Soruşturmada Ergenekon ve Balyoz davalarında tartışma konusu olan ‘gizli tanık’ uygulamasına başvurulmadı.