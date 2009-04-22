30 santimlik suda boğuldu

İzmit'in Şirintepe Mahallesi'nde oturdukları sitenin bahçesinde bulunan ve kapağı bulunmayan yaklaşık 60 santimetre çapındaki kanalizasyon rögarına düşen 26 yaşındaki Mehmet Yalçın Demirkızdıran, 30 santimlik atık suda boğularak öldü.



Mehmet Yalçın Demirkızdıran, dün akşam Şirintepe Mahallesi Zorlu Sitesi'ndeki evden ekmek almak için ayrıldı. Eve gelmesi geciken Mehmet Yalçın Demirkazık'ın daha sonra site içindeki kapağı bulunmayan ve atık suların aktığı yaklaşık 60 santim çapında, içinde 30 santim yüksekliğinde atık su bulunan roğarda başı ve gövdesinin bir bölümü içine girmiş halde cesedi bulundu. Apartmana gelen bir komşusunun farkettiği Mehmet Yalçın Demirkızdıran'ın başı yardıma koşan diğer kişiler tarafından buradan çıkarıldı. Yapılan otopside boğularak öldüğü belirlendi. Bazı yakınları Mehmet Yalçın Demirkızdıran'ın psikolojik sorunları bulunduğunu belirtti. Soruşturma sürdürülüyor.

