30 saniyede seri öpüş rekoru kırdı

24 yaşındaki seksi yıldız, bu ‘üstün başarısıyla’ geçen temmuz ayında 1 dakika içinde 36 kişiyi öpen bir Alman televizyon sunucusunun kırdığı rekoru iki katından fazlasına yükseltti.The Sun gazetesinin Londra’daki binası önünde öpülmek üzere sıraya giren erkeklere, deneme başlamadan önce “Kesinlikle dilinizi kullanmayın” uyarısı yapıldı. Rekora, Guinness Rekorlar Kitabı Genel Yayın Yönetmeni Karolina Thelin de tanıklık etti.Guinness Rekorlar Kitabı Günü şerefine düzenlenen rekor denemesinin ardından konuşan 3’üncü sayfa güzeli, “Bütün hayatım boyunca öpmediğim kadar adamı 30 saniye içinde öpüverdim. Rekoru bu kadar geliştirdiğim için çok mutluyum” dedi.