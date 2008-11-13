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Dünya

30 saniyede seri öpüş rekoru kırdı

İngiliz Buvar gazetesi The Sun’ın klasikleşmiş 3’üncü sayfasının güzellerinden Ruth Reynolds, sadece 30 saniye içinde 42 erkeği dudağından öperek bir dünya rekoruna i

13 Kasım 2008 02:00

İngiliz Buvar gazetesi The Sun’ın klasikleşmiş 3’üncü sayfasının güzellerinden Ruth Reynolds, sadece 30 saniye içinde 42 erkeği dudağından öperek bir dünya rekoruna imza attı

Öpmeye doyamadı! - VİDEO

24 yaşındaki seksi yıldız, bu ‘üstün başarısıyla’ geçen temmuz ayında 1 dakika içinde 36 kişiyi öpen bir Alman televizyon sunucusunun kırdığı rekoru iki katından fazlasına yükseltti.

The Sun gazetesinin Londra’daki binası önünde öpülmek üzere sıraya giren erkeklere, deneme başlamadan önce “Kesinlikle dilinizi kullanmayın” uyarısı yapıldı. Rekora, Guinness Rekorlar Kitabı Genel Yayın Yönetmeni Karolina Thelin de tanıklık etti.

'Hayatımda bu kadar adam öpmedim'

Guinness Rekorlar Kitabı Günü şerefine düzenlenen rekor denemesinin ardından konuşan 3’üncü sayfa güzeli, “Bütün hayatım boyunca öpmediğim kadar adamı 30 saniye içinde öpüverdim. Rekoru bu kadar geliştirdiğim için çok mutluyum” dedi. (Tempo24)

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