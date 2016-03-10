T24 LogoT24 Logo
Yaşam

30 milyon lale sıcak havaya kandı

"Lale Festivali'nden önce açmasınlar diye buzlu su döküyoruz"

10 Mart 2016 10:45

İstanbul’da dikilecek 30 milyon lale, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gidince şimdiden açmaya başladı. Çiçekler gelecek ay gerçekleşecek olan Lale Festivali’nden önce açmasın diye, diplerine buzlu su dökülüyor.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Ağaç AŞ’nin geçen yıl 300 mezun veren Haliç’teki ‘Bahçıvanlık Kursu’nun bahar dönemi ilk dersini, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı İhsan Şimşek verdi. Öğrencilere bahçıvanlığın incelikleriyle ilgili bilgiler veren Şimşek, bir arkadaşının “Ne güzel işiniz var, hobi gibi” sözlerine rağmen, işlerinin göründüğü kadar da sorunsuz olmadığını şöyle anlattı:

 

“O hobi bize fobi”

 

“Bir-iki tohum ekmek sana hobi gelir ama biz yılda 50 milyon çiçek, 30 milyon lale ekiyoruz. Bu bize hobi değil, fobi oluyor. Sonra bu ekilen laleler çıkacak mı çıkmayacak mı, ne renk olacak, ne bitecek? Mesela bu sene havalar sıcak gitti. Laleler erken açıyor. Lale Festivali nisanda. O yüzden buzlu su döküyoruz, açmasınlar diye. Başka bir sene sıcak su döküyorsunuz erken açsın diye. Bunlar işin tüyoları.”

 

“Eyvah, çok mu öğrettik!”

 

“12 yılda şehirde çok şey değişti. Vatandaşın şikâyetlerinin niteliği değişti. Vatandaş artık, ‘Bizim ağaçları kestiniz, katlettiniz’ demiyor, ‘Ağacı üçüncü boğumundan sonra kesmemeliydiniz’ diyor. ‘Nereden biliyorsun’ diye soruyorum, ‘Bahçıvanlık kursundan’ diyor. ‘Eyvah’ diyorum, ‘Acaba çok mu öğrettik’. En son ilkokulda görmüştük, pamuğun içine fasulye ekmeyi. Bir ağacı cesaretle budayacağız, meyve verdirmeye çalışacağız.”

ETİKETLER

lale festivaliistanbulhava sıcaklığıibb

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24