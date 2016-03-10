30 milyon lale sıcak havaya kandı

İstanbul’da dikilecek 30 milyon lale, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gidince şimdiden açmaya başladı. Çiçekler gelecek ay gerçekleşecek olan Lale Festivali’nden önce açmasın diye, diplerine buzlu su dökülüyor.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Ağaç AŞ’nin geçen yıl 300 mezun veren Haliç’teki ‘Bahçıvanlık Kursu’nun bahar dönemi ilk dersini, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı İhsan Şimşek verdi. Öğrencilere bahçıvanlığın incelikleriyle ilgili bilgiler veren Şimşek, bir arkadaşının “Ne güzel işiniz var, hobi gibi” sözlerine rağmen, işlerinin göründüğü kadar da sorunsuz olmadığını şöyle anlattı:

“O hobi bize fobi”

“Bir-iki tohum ekmek sana hobi gelir ama biz yılda 50 milyon çiçek, 30 milyon lale ekiyoruz. Bu bize hobi değil, fobi oluyor. Sonra bu ekilen laleler çıkacak mı çıkmayacak mı, ne renk olacak, ne bitecek? Mesela bu sene havalar sıcak gitti. Laleler erken açıyor. Lale Festivali nisanda. O yüzden buzlu su döküyoruz, açmasınlar diye. Başka bir sene sıcak su döküyorsunuz erken açsın diye. Bunlar işin tüyoları.”

“Eyvah, çok mu öğrettik!”

“12 yılda şehirde çok şey değişti. Vatandaşın şikâyetlerinin niteliği değişti. Vatandaş artık, ‘Bizim ağaçları kestiniz, katlettiniz’ demiyor, ‘Ağacı üçüncü boğumundan sonra kesmemeliydiniz’ diyor. ‘Nereden biliyorsun’ diye soruyorum, ‘Bahçıvanlık kursundan’ diyor. ‘Eyvah’ diyorum, ‘Acaba çok mu öğrettik’. En son ilkokulda görmüştük, pamuğun içine fasulye ekmeyi. Bir ağacı cesaretle budayacağız, meyve verdirmeye çalışacağız.”