30 Mayıs'ta sigaraya hayır!

T24-



Komiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü, 22 yıldır 31 Mayıs gününü ''Dünya Sigarasız Günü'' olarak tüm dünyaya duyuruyor. Bu vesileyle, SSUK'un önderliğinde bu yıl Türkiye'de de bir dizi etkinlik yapılacak.





Etkinlikler, İstanbul ve Ankara'da 30 Mayıs Pazar günü yapılacak. Bu yılki etkinlikler, sigara dumanının ve nikotin bağımlılığının kadınların sağlığında yarattığı olumsuz etkilere dikkati çekmek ve gelecek nesilleri sigara dumanının zararlarından koruma amacını taşıyor.





Her yıl farklı temalarla gerçekleştirilen etkinliklerin İstanbul ayağında, SSUK, İl Tütün Kontrol Kurulu ve İl Sağlık Müdürlüğünün iş birliği ile 30 Mayıs Pazar günü Galatasaray'dan Taksim'e yürüyüş düzenlenecek.





Yürüyüş, saat 11.00'de başlayacak ve yürüyüşe sağlık çalışanları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerin kadın kolları, öğrenciler ve sigara karşıtı örgütler katılacak.





Etkinlikler kapsamında Ankara'da ise SSUK, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu, Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığının desteğiyle 30 Mayıs Pazar günü Kuğulu Park'ta saat 14.30'da konser düzenlenecek. Konser bütün vatandaşlara açık olacak.