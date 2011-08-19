-30 kişi hastaneye başvurdu YENİŞEHİR (A.A) - 19.08.2011 - Bursa'nın Yenişehir ilçesi Çiçeközü köyünde içtikleri sudan rahatsızlandıkları öne sürülen 30 kişi hastaneye başvurdu. Alınan bilgiye göre, köyde 22.00 sularında, aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişide karın ağrısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve ishal şikayetleri baş gösterdi. Yenişehir Devlet Hastanesine başvuran 30 kişide ilk tespitlere göre herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadı. Yenişehir Kaymakamı Samet Ercoşkun ve Yenişehir Belediye Başkanı Bülent Hamdi Cingil, Yenişehir Devlet Hastanesi Acil Servisine gelerek, bilgi aldı ve hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan köylülerin içme suyundan rahatsızlandıkları öne sürüldü. Köylüler yapımı devam eden gölet dolayısıyla içme suyunun bir haftadır bir başka şebekeden verildiğini belirterek, 30 kişinin rahatsızlanmasına suyun sebep olduğunu iddia ettiler.