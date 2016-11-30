30 Kasım İngiltere basın özeti

İngiliz gazetesi Guardian, Suriyeli muhaliflerden Halep şehrinin üçte birini ele geçiren Suriye rejiminin elinde 500 kişinin olduğuna dair iddiaları sayfalarına taşıyor.

Haberde Halep şehrinde yaşayanların rejimin eline geçen 500 kişi için endişe duyduğu aktarılıyor.

Guardian'ın bölgeden konuştuğu üç ailenin oğullarından ve yeğenlerinden haber alamadığı belirtiliyor.

Gazete aynı zamanda Avrupalı liderlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gizlice yaptığı bir uyarıdan bahsediyor.

Buna göre, Halep zaferinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bütün ülkeyi ele geçirmesi anlamına gelirse, Suriye'nin bütün altyapı masraflarını Rusya'nın üstlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Independent gazetesinde ise Kim Sengupta imzalı Türkiye'nin Kilis şehrinden yazılan haberde Suriye'nin Rakka kenti için yürütülen mücadele anlatılıyor.

Pazar günü Kilis'e yakın El Rai'de (Çobanbey) IŞİD'den kurtulmasının ardından ilk defa bomba yüklü bir araçla saldırı yapıldığı aktarılırken, bunun El Bab'a yönelik düzenlenen operasyonla ilişkisi aktarılıyor.

Haberde, "Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu, ABD destekli Kürt güçleri ve Rusya'nın desteklediği Suriye rejimi, El Bab'a yaklaşırken hem birbiriyle hem de yolda IŞİD ile mücadele ediyor" ifadesi kullanılıyor.

Guardian ayrıca Almanya istihbarat şefinin sözlerine yer veriyor.

Gazetenin aktardığına göre Almanya'nın istihbarat şefi olan Bruno Kahl, gelecek yıl düzenlenecek seçimlerin Rus hackerların hedefi olabileceğini söylüyor.

Guardian, Kahl'ın beş ay önce göreve gelmesinden sonra ilk röportajını Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung'a verdiğini aktarıyor.

Gazete, Alman yetkilinin Rusya civarından sanal saldırıların geldiğine dair sözlerini vurguluyor.

Kahl, Amerikan başkanlık seçimleri sırasında düzenlenen saldırıların arkasında Rus hackerların olabileceğini söylüyor, hackerlerın amaçlarını istikrarsızlık yaratmak ve demokratik sisteme zarar vermek olarak gösteriyor.

Telegraph gazetesi ise İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit öncesinde öngördüğü vatandaşlık anlaşmasının suya düştüğünü yazıyor.

May'in İngiltere'de yaşayan Avrupa Birliği (AB) vatandaşları ve AB'de yaşayan İngiliz vatandaşları için çifte vatandaşlık öngören tasarısının Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından reddedildiği aktarılıyor.

Gazete, Merkel'in İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinin başlamasının ardından bütün AB ülkeleri olarak müzakere masasına oturarak bu konuları konuşmak istediğini söylüyor.