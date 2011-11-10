-30 ile yeni emniyet müdürü ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - İçişleri Bakanlığının 30 ilin emniyet müdürlüklerine atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Aksaray Emniyet Müdürü Halis Böğürcü, Bartın Emniyet Müdürü Burhan Gümüş, Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Bilim, Bayburt Emniyet Müdürü Mesut İnce, Bolu Emniyet Müdürü Tahir Bayındır, Bursa Emniyet Müdürü Halil Yılmaz, Edirne Emniyet Müdürü Mehmet Yazıcı, Elazığ Emniyet Müdürü Fahrettin Coşkun, Giresun Emniyet Müdürü Cemal Levent, İzmir Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz, Kars Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Manisa Emniyet Müdürü Adem Aydemir, Niğde Emniyet Müdürü Yusuf Albayrak, Sinop Emniyet Müdürü Serdar Meriç, Tekirdağ Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek, Trabzon Emniyet Müdürü Feridun Boz, Uşak Emniyet Müdürü Cafer Şahin başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Aksaray Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi, Konya Ereğli Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili Mustafa Şahin, Aydın Emniyet Müdürlüğüne Karabük Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel, Bartın Emniyet Müdürlüğüne Merkez Emniyet Müdürü Mehmet Altınok, Batman Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Hasan Ali Okan, Bayburt Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Ali Murat Dağlı, Bolu Emniyet Müdürlüğüne Şanlıurfa Emniyet Müdürü Sabri Durmuşlar, Bursa Emniyet Müdürlüğüne Malatya Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, Edirne Emniyet Müdürlüğüne Kilis Emniyet Müdürü Cemil Ceylan, Elazığ Emniyet Müdürlüğüne Hakkari Emniyet Müdürü Ayhan Buran, Giresun Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Hikmet Bulak, Hakkari Emniyet Müdürlüğüne Merkez Emniyet Müdürü Tufan Ergüder, İzmir Emniyet Müdürlüğüne Sakarya Emniyet Müdürü Ali Bilkay, Karabük Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Süleyman İlhan Acaröz, Kars Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Ercan Çakmak, Kilis Emniyet Müdürlüğüne Merkez Emniyet Müdürü Mehmet Akpınar, Malatya Emniyet Müdürlüğüne Mardin Emniyet Müdürü Mustafa Aygün, Manisa Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Yunus Çetin, Mardin Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Derviş Kara, Muş Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Muharrem Durmaz, Niğde Emniyet Müdürlüğüne Şırnak Emniyet Müdürü Ali Doğan Uludağ, Rize Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Hüseyin Yenice, Sakarya Emniyet Müdürlüğüne Tokat Emniyet Müdürü Mustafa Aktaş, Sinop Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Şeref Aytekin, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne Merkez Emniyet Müdürü Mehmet Likoğlu, Şırnak Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Avni Usta, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Ali Yılmaz, Tokat Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Osman Balcı, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne Tunceli Emniyet Müdürü Ertan Yavaş, Tunceli Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Hayati Yılmaz, Uşak Emniyet Müdürlüğüne Rize Emniyet Müdürü Şammaz Demirtaş getirildi.