30 günlük hastalık iznine yürütmeyi durdurma kararı

Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere bazı kamu kurumları, hastalık izni süresinin 30 günü geçmesi halinde 4/B'linin sözleşmesini feshi yoluna gidilebilecek.



Hatırlanacağı üzere başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere bazı kamu kurumları, hastalık izni süresinin 30 günü geçmesi halinde 4/B'linin sözleşmesini feshi yoluna gidebilmektedir. Çerçeve esaslarda yer alan bu hüküm çoğu kamu kurumunun 4/B'liler ile yaptığı tip sözleşmelerde de aynen yer almaktadır. Ancak, KESK'e bağlı Yapı-Yol Sen tarafından Danıştay nezdinde açılan davada, tip sözleşmede yer alan bu hükmün yürürlüğü durdurulmuştur.



Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık, Tapu ve Kadastro Kamu Emekçileri Sendikasınca (Yapı-Yol Sen), Karayolları Genel Müdürlüğünün, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personele uygulanan hizmet sözleşmesinde yer alan hükmü Danıştay nezdinde dava etmiştir.



Dava edilen hüküm şu şekildedir



"Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir."



Karar gerekçesi



Danıştay 12. Dairesi kararında, insan sağlığı ve çalışma verimi bakımından en önemli mazaretlerden olan, aynı zamanda öngörülemeyen hastalık hali için izin süresinin 30 günle sınırlandırılmış olmasının, 657 sayılı Kanunda yer verilen ve farklı bir düzenlemeyi içeren hastalık iznine ilişkin hükme aykırı olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle "30 günü geçmemek üzere" ibaresinin yürürlüğünü durdurmuştur.



Söz konusu bu karar

ne anlam ifade ediyor?



Danıştay, 4/B'li ile imzalanan tip sözleşmedeki hükmü iptal etmiştir. Genel çerçevede esaslarda yer alan hüküm ise henüz dava konusu edilmediği için iptal edilmemiştir. Ancak benzer bir dava açılması halinde, kararın gerekçesinde bakıldığında, yine iptal kararı çıkacağı söylenebilir.



Daha önce 30 günden fazla hastalık izni aldığı için hizmet sözleşmesi fesih edilen personelin açtıkları davalarda bu kararı ek olarak vermeleri uygun olacaktır. Dava açmamış olanların da, zaman aşımını süresini geçirmeden (60 gün) dava açmaları gerekmektedir.



