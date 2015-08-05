Antalyaspor lige eksi 6 puan ile başlayabilir

Türkiye Futbol Federasyonu, lisans almak için ikinci kez hak verdiği, ancak şartları yerine getiremeyen Antalya’ya 80 bin Lira ceza verdi. Eski futbolcularının yaklaşık 5.5 milyon TL’lik alacaklarını ödemeyen Akdeniz ekibine, 30 günlük bir süre verildi. Kırmızı-Beyazlı kulübün, bu süre içerisinde alacaklı futbolcuların paralarını vermediği takdirde 6 puanı silineceği açıklandı. Antalya spor geçtiğimiz ay 27 milyon TL Euro'luk borcun altına girerek dünyaca ünlü futbolcu Samuel Eto'o'yu transfer etmişti.

Antalyaspor’un önceki sezonda yollarını ayırdığı 9 futbolcuya olan borcu 5 milyon TL’yi aştı. Bu oyunculardan Vederson ve Semih Şentürk’ün (üstte) 1’er milyon, Eyong Enoh’un 720 bin, Giray Kaçar’ın 700 bin, Natxo Insa’nın ve Deniz Barış’ın 450 bin, Uğur İnceman’ın 396 bin, Isaac Promise’nin 390 bin ve Tita’nın ise 300 bin TL’lik alacağı bulunuyor. Ancak faizlerle birlikte bu rakamın 10 milyon lirayı bulacağı da ifade edildi.

Antalya, eski futbolcularına yüklü miktarda borcu olmasına rağmen, aralarında dünyaca ünlü yıldız Samuel Eto’o’nun da bulunduğu 12 futbolcuyu yüklü miktarlarda para harcayarak kadrosuna dahil etti. TFF’nin açıkladığı ‘UEFA Kulüp Lisansı’ almaya hak kazanan kulüpler içerisinde yer almayan Akdeniz ekibi, bu sezon 6’sı yabancı olmak üzere toplam 12 futbolcu ile sözleşme imzaladı. Samuel Eto’o, yıllık 3 milyon Euro garanti ücret karşılığında 3 yıllık sözleşme imzaladı.