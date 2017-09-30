30 Eylül Cumartesi Spor Gündemi

SÜPER LİG
14:00 Osmanlıspor - Kasımpaşa
14:00 Sivasspor - Antalyaspor
16:30 Kayserispor - Bursaspor
19:30 Galatasaray - Karabükspor
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip günü izinli geçirecek
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlı ekip Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak
TRABZONSPOR
11.00 Bordo-mavili ekip Beşiktaş maçının hazırlıklanı noktalayacak
14.30 İstanbul\'a hareket edecek
16.20 Trabzonspor kafilesi Atatürk Havalimanı\'na inecek.
TFF 1.LİG
13:00 Denizlispor - Gazişehir Gaziantep
13:00 İstanbulspor - Adana Demirspor
15:30 Gaziantepspor - MKE Ankaragücü
18:00 Eskişehirspor - Manisaspor
AVRUPA KADINLAR VOLEYBOL ŞAMPİYONASI YARI FİNALLERİ
17.00 Azerbaycan - Hollanda
19.30 TÜRKİYE - Sırbistan
AVRUPA LİGLERİ
14.00 Deportivo La Coruna - Getafe (Emre Çolak)
16:30 Augsburg - Borussia Dortmund (Nuri Şahin-Ömer Toprak)
16.30 Wolfsburg - Mainz 05 (Yunus Mallı)
17.15 Sevilla - Malaga (Cenk Gönen)
TÜBAD BASKETBOL TURNUVASI
13.00 3\'üncülük maçı: Galatasaray Odeabank - Olympiakos
15.30 Final: Gaziantep Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan