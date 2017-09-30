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Spor

30 Eylül Cumartesi Spor Gündemi

SÜPER LİG 14:00 Osmanlıspor - Kasımpaşa   14:00 Sivasspor - Antalyaspor   16:30 Kayserispor - Bursaspor   19:30 Galatasaray - Karabükspor  FENERBAHÇE Sarı-lacivertli ekip günü izinli geçirecek BEŞİKTAŞ 18

30 Eylül 2017 13:15

SÜPER LİG
14:00 Osmanlıspor - Kasımpaşa  
14:00 Sivasspor - Antalyaspor  
16:30 Kayserispor - Bursaspor  
19:30 Galatasaray - Karabükspor 

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip günü izinli geçirecek

BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlı ekip Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak

TRABZONSPOR
11.00 Bordo-mavili ekip Beşiktaş maçının hazırlıklanı noktalayacak
14.30 İstanbul\'a hareket edecek
16.20 Trabzonspor kafilesi Atatürk Havalimanı\'na inecek. 

TFF 1.LİG
13:00 Denizlispor - Gazişehir Gaziantep 
13:00 İstanbulspor - Adana Demirspor  
15:30 Gaziantepspor - MKE Ankaragücü  
18:00 Eskişehirspor - Manisaspor  

AVRUPA KADINLAR VOLEYBOL ŞAMPİYONASI YARI FİNALLERİ
17.00 Azerbaycan - Hollanda
19.30 TÜRKİYE - Sırbistan

AVRUPA LİGLERİ
14.00 Deportivo La Coruna - Getafe (Emre Çolak)
16:30 Augsburg - Borussia Dortmund  (Nuri Şahin-Ömer Toprak)
16.30 Wolfsburg - Mainz 05 (Yunus Mallı)
17.15 Sevilla - Malaga (Cenk Gönen)

TÜBAD BASKETBOL TURNUVASI
13.00 3\'üncülük maçı: Galatasaray Odeabank - Olympiakos
15.30 Final: Gaziantep Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan

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