Kamu çalışanları ve öğrencilere 4 buçuk günlük Cumhuriyet Bayramı tatili

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 30 Ekim Cuma günü kamu çalışanlarının idari izinli sayılmaları ile ilgili genelgeyi imzaladı.

28 Ekim çarşamba günü yarım gün ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda izinli olacak olan kamu çalışanları ve öğrenciler 30 Ekim cuma günü de idari izinli sayılmış olacak.

Cumartesi ve pazar günleri de tatil yapacaklar için bayram tatili 4,5 güne çıkmış oldu.

1 Kasım milletvekili genel seçimleri nedeniyle 2 Kasım pazartesi günü de okullar için tatil ilan edilirse, öğretmen ve öğrenciler 5,5 gün tatil yapmış olacak.