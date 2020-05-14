"30 eczacı ve 40 eczane çalışanı Koronavirüs'e yakalandı"

14 Mayıs Eczacılık Günü’nde konuşan Sarıalioğlu, İstanbul’da toplamda 70 eczacı ve çalışanın Koronavirüs'e yakalandığını ve Türkiye genelinde 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Sarıalioğlu, “Bize bildirilen vakaları biliyoruz. İstanbul için 30 eczacı, 40 eczane çalışanının korona pozitif bilgileri iletildi. Şu anda aralarında hayati tehlikesi olan yok. Bir kısmı evlerinde karantina altında” diye konuştu.

Beyoğlu’nda eczane sahibi İhsan Giray ve çalışanı Ekrem Özdemir´in 'Koronavirüs sebebiyle mi hayatını kaybettiği' sorusuna ise Sarıalioğlu şu yanıtı verdi.

“Türkiye genelinde 5 meslektaşımız, 1 eczane çalışanı hayatını kaybetti. İlk günlerde çok kaotik bir ortam vardı. Hayatını kaybeden ilk meslektaşımızın yaşı da bayağı ileriydi, kronik hastalıkları vardı. Biz de ölüm sebebini bilemedik. Aile de sessizliğini korudu. Daha sonraki süreçte Korona'dan vefat ettiği ortaya çıktı. Eczane şu anda kapalı. İlerleyen günlerde varisleri eczanenin açılıp, açılmayacağına karar verecek.”