30 dakikada yetişmesi gereken pizza can aldı

İzmir Narlıdere'de 17 Ağustos gecesi bir pizzacıda çalışan kurye Gökçan Keskin, verilen pizza siparişini 30 dakika içinde yetiştirmek isterken kaza yaparak öldü.

Motosikletiyle aşırı hız yapan Keskin önünde seyir halinde olan Şahin Ç.'nin (42) kullandığı otomobile arkadan çarptı. Motosikletten düşen Keskin, Engin T.'nin (39) kullandığı otomobilin altında kaldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Keskin kurtarılamadı. Keskin, dün Narlıdere Mezarlığı'nda defnedildi.

Pizza şirketlerinin geciken siparişlerde, ücreti müşterilerine iade ettiği ve parayı da kuryelerden tahsil ettiği iddia edildi.