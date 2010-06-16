30 bin polis 25 bin öğretmen alınacak

T24- Yeni öğretmen ve polis alımına ilişkin yasa tasarısı Meclis’te kabul edildi. Yasaya göre; 30 bin polis için kadro açılırken, bu yıl içinde 25 bin öğretmen atanacak.



Bazı Kanunlarda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.



Yasaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı’na 70 bin kadro ihdas edilecek, bu yıl içerisinde 25 bin öğretmen alınacak.



Emniyet Genel Müdürlüğüne 30 bin kadro ihdas edilecek, bunun 20 bini polis ataması için, 10 bini de ''kıdemli başpolis'' ve ''başpolis'' için kullanılacak.



Polis meslek eğitimine alınacaklarda yaş sınırı 27'den 28'e çıkarılacak. Askerliğini yapanlarda 29 olan yaş sınırı ise 30'a yükseltilecek. Buna göre, en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumları ve bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olan, sınav tarihi itibariyle 28 yaşından gün almayan erkek ve kadınlarla, askerliğini yapmış 30 yaşından gün almamış adaylar arasında yapılacak seçme sınavında başarılı olanlar, 6 aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimine alınabilecek.



Kanun, polis teşkilatında ''Kıdemli başpolis memuru'' ve ''Başpolis memuru'' unvanlarını getiriyor. Emniyet Genel Müdürlüğünce ihtiyaç duyulması halinde, belirtilen kriterlere göre seçilecek en az 10 yıl görev yapan veya 35 yaşından gün alan polis memurları arasından ''başpolis memuru'' kadrolarına, başpolis memuru olarak 6 yıl görev yapanlar arasından ''kıdemli başpolis memuru'' kadrolarına atama yapılabilecek.



Başpolis ve kıdemli başpolisliklere atamalarda, meslek kıdemi, eğitim düzeyi gibi unsurların yanı sıra yazılı sınav sonuçları esas alınacak.



Kıdemli başpolis, başpolis memurundan, başpolis ise polis memurundan hiyerarşi açısından üstün olacak.



Teşkilatta, bomba imhasında görev yapan polislerin bomba imha tazminatlarından, damga vergisi hariç hiçbir kesinti yapılmayacak.



Polis akademisinde öğrenim gören ve mevcut düzenlemeye göre sigortalı oldukları için yetim aylıkları kesilen öğrencilerin bu aylıkları, akademideki öğrenim sürelerince kesilmeyecek.



Kanun, ayrıca yeşil kartlıların Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) devrini, 1 Ocak 2012'ye kadar uzatıyor. Buna göre, söz konusu tarihe kadar yeşil kart işlemleri, mevcut durumda olduğu gibi, il ve ilçelerdeki idare kurullarınca yapılmaya devam edecek.



Yeşil kart kapsamına girmekle birlikte kartı bulunmayanların 18 yaş altındaki çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, SGK tarafından tescil edildikleri tarih itibariyle genel sağlık sigortalısı olacaklar.



60 günden fazla borcu olan bağımsız çalışan sigortalılarla, 60 gün statüsündeki genel sağlık sigortalıları, tecil ve taksitlendirme yapmaları halinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.



Kanun, yeniden çalışmaları halinde aylıkları kesilen, yurtdışı borçlanması yaparak aylık bağlanan sigortalıların durumuna ilişkin de düzenleme içeriyor.



Bu kişiler, yurt içinde hizmet akdi veya kendi nam ve hesabına çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek, çalışabilecek.



Küçük sanayi sitelerinden Organize Sanayi Bölgelerine dönüşen 5 organize sanayi bölgesine ilişkin de düzenleme getiren kanuna göre, küçük sanayi sitelerinden oluşan organize sanayi bölgelerinden temsilciler, üye sayısına göre Genel Kurul’da temsil edilecek.