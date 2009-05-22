30 bin öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanlığına 30 bin öğretmen kadrosu ihdasını öngören yasa tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.



Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı, eğitim ve öğretimin aksatılmadan sürdürülmesi için 30 bin öğretmen kadrosu ihdas edilmesini içeriyor.



Tasarının gerekçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının bilgi çağının gereklerine ve bilgi toplumunun beklentilerine cevap verebilmek için çeşitli değişim ve gelişim projeleri hazırladığı belirtilerek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilgi çağının ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verebilecek ve yetişmelerini sağlayacak şekilde eğitim ve öğretimin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından öğretmen kadrosu ihdası yapılması zorunlu hale gelmiştir" denildi.

