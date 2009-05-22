T24 LogoT24 Logo
Yaşam

30 bin öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanlığına 30 bin öğretmen kadrosu ihdasını öngören yasa tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

22 Mayıs 2009 03:00

Milli Eğitim Bakanlığına 30 bin öğretmen kadrosu ihdasını öngören yasa tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı, eğitim ve öğretimin aksatılmadan sürdürülmesi için 30 bin öğretmen kadrosu ihdas edilmesini içeriyor.

Tasarının gerekçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının bilgi çağının gereklerine ve bilgi toplumunun beklentilerine cevap verebilmek için çeşitli değişim ve gelişim projeleri hazırladığı belirtilerek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilgi çağının ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verebilecek ve yetişmelerini sağlayacak şekilde eğitim ve öğretimin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından öğretmen kadrosu ihdası yapılması zorunlu hale gelmiştir" denildi.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24