30 bin kişiye iş imkânı

2012 yılında ingiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak olimpiyat oyunlarının 30 bin kişiye iş imkanı sunacağı bildirildi.



Olimpiyatları organize etmekle görevli komite (ODA) adına yapılan açıklamada, halihazırda doğu Londra'daki olimpiyat köyünün inşasında bu güne kadar 7 bin kişinin çalıştığı, bunların yüzde 23'ünü bölge halkının oluşturduğu belirtildi.



ODA açıklamasında olimpiyat köyünde hizmet verecekler için bugüne kadar planlanan 2000 eğitim ve staj programının da sayısal olarak arttırılmasına devam edildiği ve 250 yeni programın daha devreye sokulduğu kaydedildi.



Olimpiyat köyü inşasıyla ilgili çalışmaların yarıya kadar bölümünün tamamlandığı da belirtilen açıklamada, bu konudaki çalışmaların planlanan şekilde ilerlediği belirtildi.



Olimpiyat köyü inşasında halen çalışanların sayısının 3,315 olduğunu hatırlatan ODA yetkilileri, bu sayının 2009 yılında dramatik biçimde artarak 2010 yılında 11 bine kadar yükseleceğini söyledi. 2012 yılına kadar olimpiyat köyünde çalışanların sayısının 30 bine kadar ulaşacağı da açıklamada vurgulandı.

