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Kültür-Sanat

30. Ankara Müzik Festivali başlıyor!..

Her türden müziğin seçkin örneklerini sanatseverlerle buluşturan Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 4 Nisan'da 30'uncu kez sanatseverlerle buluşacak

02 Nisan 2013 15:21

Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin 30'uncusu, 4 Nisan Perşembe günü başlayacak.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün himayelerinde Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm, Dışişleri ve Milli Eğitim bakanlıkları ile çok sayıda kişi ve kuruluşun katkılarıyla Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nca düzenlenen festival, 30 Nisan'a kadar her türden müziğin seçkin örneklerini sanatseverlerle buluşturacak.

Geleneksel olarak açılış ve kapanışı senfoni orkestrası konseriyle başlayan Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin bu yıl da ilk etkinliği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın, 4 Nisan akşamı, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda vereceği konser olacak. Kapanış konserinde ise Bilkent Senfoni Orkestrası, Polonya Wroclaw Filarmoni Korosu ve Portekiz Lizbon Korosu şef Işın Metin yönetiminde üç ülkenin müziğini, ATO Kongre Merkezi Sahnesi'nde buluşturacak.

Sanatseverler, festival kapsamında Türkiye'nin yanı sıra Moğolistan, İtalya, Norveç, Hırvatistan, Avusturya, Belçika, Kosta Rika, Japonya, Güney Kore, Almanya, Arjantin, Rusya, İspanya, İrlanda, Polonya ve Portekiz'den müzik ve dans topluluklarını izleme olanağı bulacaklar.

''Khusugtun'' Moğolistan Ulusal Folk Müzik ve Dans Topluluğu, Antonio Gades Flamenko Topluluğu, Wanda Golonka İnteraktif Dans Projesi, Avusturalya ve Yeni Zellandalı sanatçılardan oluşan Gelibolu Oda Orkestrası ile The Imperial Russian Ballet Company'nin sahneleyeceği ''Don Kişot'' balesi festival programındaki etkinlikler arasında yerini alıyor.

Belçika'nın dünyaca ünlü sanatçılarından Lara Fabian da festival kapsamında Ankara'da olacak. Şarkıcı, söz yazarı ve besteci özelliği ile dünya çapında üne sahip Fabian, 12 Nisan Cuma akşamı ATO Kongre Merkezi'nde sanatseverler için şarkılarını seslendirecek.

Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin etkinlikleri Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu, Resim Heykel Müzesi Salonu, Alman Kültür Merkezi, Bilkent Üniversitesi Konser Salonu ile ATO Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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