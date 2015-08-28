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30 Ağustos'ta şenlik, konser ve kutlamalara yasak

30 Ağustos genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

28 Ağustos 2015 11:39

Başbakan Ahmet Davutoğlu imzasıyla yayımlanan 30 Ağustos genelgesinde bayram boyunca şenlik, konser ve kutlama faaliyetlerinin yapılmaması istendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin Başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede "Son günlerde meydana gelen terör olayları nedeniyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin sadece çelenk koyma ve tebrikleri kabul şeklinde icra edilmesi; diğer şenlik, konser, eğlence ve kutlama faaliyetlerinin yapılmaması uygun görülmüştür" ifadesi yer aldı.

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