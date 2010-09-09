30 Ağustos'a sivil düzenleme

T24 - Hükümetten ev sahipliğini Genelkurmay’ın üstlendiği Zafer Bayramı törenlerine “sivil” ayar geldi. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’nın “Zafer Bayramı’nda kutlamaları Başbakan kabul etmeli” diyerek milli bayramlardaki uygulamanın değişeceği sinyalini vermesinden 5 ay sonra sürpriz bir düzenleme yapıldı. Cumhuriyet Bayramı dışındaki ulusal bayramlarda tebriklerin kabulü ve çelenk sıralamaları yeniden düzenlendi. Sürpriz yönetmelik değişikliğiyle 30 Ağustos’ta yapılan Zafer Bayramı kutlamalarında tebrikleri Genelkurmay Başkanı’nın tek başına kabul etmesi önlendi.





Genelkurmay Başkanı geride



Yeni düzenlemeye göre tebrik geçişi sırasında Genelkurmay Başkanı “Koordinatör Kurum temsilcisi” sıfatıyla Meclis Başkanı ve Başbakan’ın gerisinde duracak. Ayrıca bugüne kadar sadece “tebrik eden” konumunda olan Başbakan, 30 Ağustos’un yanısıra 23 Nisan ve 19 Mayıs’ta da Meclis Başkanı’yla birlikte kutlamaları kabul edecek.





Askere sayı sınırı geldi



Hükümetin “Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği”nde yaptığı değişiklik dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu güne kadar törenlerin ev sahipliğini ve katlumaları kabul etme görevini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Meclis’in kuruluş günü olması nedeniyle TBMM Başkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ise Genelkurmay Başkanı üstleniyordu. Başbakan ise bütün bayramlarda sadece tebrik etme görevinde bulunuyordu. Yönetmelik değişikliğiyle, Cumhuriyet Bayramı dışındaki tüm bayramlar için ortak bir hüküm getirilerek, başkentteki törenlerde TBMM Başkanı ve Başbakan’ın, koordinatör kurum temsilcisiyle birlikte ev sahibi olarak tebrikleri kabul etmesi sağlandı. Böylece Başbakan “tebrik eden” statüsünden çıkarılarak “tebrikatı kabul eden” statüsü kazandı. Zafer Bayramı törenlerinin ev sahipliği de Genelkurmay Başkanlığı’ndan alınmış oldu.





Taşrada da önde olacaklar



Yönetmelikle getirilen yeni düzen taşradaki törenlere de uyarlandı. Buna göre taşradaki tüm milli bayram törenlerinde, TBMM Başkanı, Başbakan veya bakan bulunması halinde, yanlarında o yerin mülki idare amiri olacak şekilde, törenin ev sahipliğini yapacak, tebrikleri kabul edecek ve önde olacaklar.





Sayıyı Vali belirleyecek



Aynı yönetmelikle, taşrada ulusal bayram törenlerine katılacak askere “sayı” sınırlaması geldi. Eski yönetmelikteki törene katılacak askerlerle ilgili “Garnizon komutanınca tespit edilecek silahlı kuvvetler mensupları” ifadesi, “Valilikçe belirlenecek sayıda, Garnizon komutanınca tespit edilecek silahlı kuvvetler mensupları” şeklinde değiştirildi. Böylece törene katılacak askerlerin sayısını belirleme yetkisi o ilin valisine bırakılmış oldu. Valinin belirlediği sayının üzerinde askeri personel törene katılamayacak. Yönetmeliğe göre, Genelkurmay Başkanlığı da Zafer Bayramı törenlerine ilişkin talimatnamesini de bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlayacak.



Geçen yılki 30 Ağustos kutlamalarında Başbakan, Meclis Başkanı, Bakanlar ve muhalefet liderlerinin tebrikte bulunmak için sıraya girip uzun süre beklemeleri eleştirilere neden olmuştu. Ekranlara ve basına yansıyan görüntüler üzerine 30 Ağustos protokolü tartışmaya açılmıştı. Nitekim dün çıkarılan yeni yönetmelikle bu görüntüler tarihe karıştı...







