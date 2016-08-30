30 Ağustos Zaferi'nin 94. yılı; ilk kez tanksız-uçaksız tören...

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 94. yıl kutlamaları Anıtkabir'de düzenlenen ilk törenle başladı. Anıtkabir avlusuna bu yıl ilk kez bariyerler konulurken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 09.45’te diğer protokolle birlikte Anıtkabir’de Aslanlı Yoldan yürüyerek Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi’nde özel deftere günün anlamına hitaben yazdığı mesajda "Bugün Büyük Zafer'in 94'üncü yıldönümünü gururla yad ediyoruz. Terör örgütlerinin hain saldırılarına aldırmadan, ihanet çetelerini bozguna uğratarak istibal mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı'nın mesajında Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerine de vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ve kuvvet komutanları Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozelesine çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğanve beraberindeki devlet erkanı, saygı duruşunda bulumasının ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Erdoğan'ın mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada hatıra defterine özetle şunları yazdı:

"Bugün Büyük Zafer'in 94'üncü yıl dönümünü gururla yad ediyoruz. Terör örgütlerinin hain saldırılarına aldırmadan, ihanet çetelerini bozguna uğratarak istibal mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu yıl hayata geçirdiğimiz Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri mücadele azmimizin birer tezahürüdür. 15 Temmuz gecesi milletimizin ortaya koyduğu irade en büyük güven kaynağımızdır. Bu vatanı canımız pahasına korumaya ve büyütmeye devam edeceğiz."

Daha önce Hipodrom’da düzenlenen etkinlikte uçaklar, tanklar, toplar, askeri araçlar geçit töreninde yer alırdı. Bu kez törende onlar yer almadı. Ancak, 4. Kolordu Komutanlığı ve Ankara Garnizonu'nun organize ettiği geçit töreninde askerler ve lise öğrencileri yer aldı.

Askerlere kimlik kontrolü

Anıtkabir’de bu yıl çok daha fazla sıkı güvenlik önlemleri alındı. Anıtkabir’e giden tüm yollar trafiğe kapatıldı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu yıl Anıtkabir’de ilk kez bir uygulamaya tanık olunuyor. Anıtkabir’deki törenlere katılacak askerler kimlik kontrolünden ve X-Ray cihazlarından geçirilerek içeriye alındı.

15 Temmuz gazileri de hazır bulunacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın canlı performans sergileyeceği törende, bir subay konuşma yapacak. Törende, muharip gaziler ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olanlar da hazır bulunacak.

Mehteran Konseri'nin iki marş seslendireceği törende, dev Türk bayrağının geçişi de gerçekleştirilecek.

AKM'deki platform yıkıldı,

geçit töreni TBMM'den başlayacak

Atatürk Kültür Merkezi'nde kurulan platformun dün gece olumsuz hava şartları nedeniyle yıkılmasının ardından tören yürüyüşü TBMM'den ilk Meclis'e kadar uzanan 5 kilometrelik yolda başladı. Protokolden katılımın beklenmediği törende TSK'nın vurucu güçlerinden tanklar ve toplar yer almayacak. Yürüyüşte sivil lise öğrencileri ile 15 Temmuz darbe girişiminde yaralananların da geçiş yapması bekleniyor. Törende TSK'nın onur taburu ve mehteran geçişi de olacak.

30 Ağustos tüm yurtta böyle kutlandı

İzmir

30 Ağustos Zafer Bayramı, İzmir'de törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki ilk törende, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu anıta çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Vali Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Recep ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, daha sonra valilikte tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda devam edilen törenlerde Ayyıldız, Recep ve Kocaoğlu, halkın bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı adına konuşan Personel Yüzbaşı Mehmet Ağır, kurtuluş destanının son aşaması olan 30 Ağustos Zaferi'nin, ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Anadolu'nun dört bir yanında sağlanan milli birlik ve beraberliğin sonucu olduğunu belirtti.

Tören, yaya askeri birliklerin geçişiyle tamamlandı.

Çanakkale

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Çanakkale'de tören yapıldı. İlk tören Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Kırıkkale

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Ardahan

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Ardahan'da tören düzenlendi. Törende, valilik önünde Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı.

Osmaniye

Osmaniye Valisi Kerem Al, Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay Mehmet Rauf Kocatürk ve Belediye Başkanı Kadir Kara Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şeref defterini imzalayan Vali Al, yaptığı konuşmada, milletin ayağa kalkışının, milli birlik ve beraberlik içerisinde, dünyaya gücünü bir kez daha gösterdiği 30 Ağustos zaferinin 94. yıl dönümünü büyük bir aşk ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

Diyarbakır

Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta yapılan tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden temsilci katılmadı.

Adana

Adana'da Atatürk Parkı'ndaki törende, Vali Mahmut Demirtaş, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Valilik binasında devam eden törende, Demirtaş, İlbaş ve Sözlü yetkililerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Mersin

Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda yapılan törenlerde ilk olarak Vali Özdemir Çakacak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız ile Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından alan yanında bulunan Mersin Kültür Merkezi'nde Vali Çakacak, Tuğamiral Yıldız ve Kocamaz tebrikleri kabul etti.

Hatay

Hatay'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ise Ulus Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hatay Valisi Ercan Topaca, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Turgay Aras ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş anıta çelenk sundu.

Karaman

Karaman ve Aksaray'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle tören yapıldı.

Karaman'da, Cumhuriyet Parkı'ndaki törende Vali Süleyman Tapsız, Garnizon Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Törende saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Aksaray

Aksaray Kent Meydanı'ndaki anıta, Valilik, İl Jandarma Komutanlığı ve Aksaray Belediyesinin çelenkleri bırakıldı.

Törende daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kayseri

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından valilikte düzenlenen kabul törenine geçildi.

Vali Kamçı, burada yaptığı açıklamada, Türk milletinin ve silahlı kuvvetlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda başladı. Buradaki törende Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı anıta çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kırşehir

Kırşehir'de kutlamalar, Anıt Meydanı'nda başladı. Törene Kırşehir Valisi Necati Şentürk, AK Parti Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Altuntaş, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kırşehir Valiliğinde düzenlenen kabul törenine geçildi.

Şentürk, burada yaptığı açıklamada, Kırşehirlilerin ve Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Yozgat

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı’na Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Garnizon Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törende, belediye mehter takımı gösteri sundu, öğrenciler şiir okudu.

Daha sonra Vali Yurtnaç, Garnizon Komutanı Yıldırım ve Belediye Başkanı Arslan, valilikte tebrikleri kabul etti.