-30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENLERİ BAŞLADI ANKARA (A.A) - 30.08.2010 - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Tören, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Saldıray Berk, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ve diğer askeri erkanın Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. Orgeneral Koşaner, Atatürk'ün mozolesine, üzerinde ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' yazılı kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Orgeneral Koşaner ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçen Orgeneral Koşaner, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Koşaner, daha sonra deftere yazdığı metni yüksek sesle okudu. Orgeneral Koşaner metinde şunları kaydetti: ''Büyük Önder, Ebedi Başkomutan, Yüce Atatürk; Ulusumuzun bağımsızlık ülküsü etrafında toplayıp kazandığın büyük zaferin 88. yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz. Kazanılan bu büyük zafer, Türk tarihi için bir dönüm noktası olması bakımından taşıdığı değerin yanında ulusumuzun sonsuza kadar birlik ve bütünlük içinde, çağdaş uygarlıklar arasında yerini almasının teminatı olan Cumhuriyete kavuşmanın yolunu da açmıştır. Günümüz muharebelerinin gerektirdiği çağdaş teknoloji ürünü harp silah araçları, üstün eğitim ve bilgi birikimine sahip kahraman personeli ile Türk Silahlı Kuvvetleri, gücünü aldığı yüce Türk milletinin gurur kaynağı olmaya devam edecektir. Yüce Atatürk; sarsılmaz bir kararlılıkla bağlı olduğumuz Atatürkçü düşünce sisteminin ulusumuz için taşıdığı önemin farkında olarak aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhun şad olsun.''