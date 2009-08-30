30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 87. yıldönümü coşkuyla kutlandı. Bu yıl ilk kez görkemli törenlere sahne olan kutlamaların ilki Anıtkabir'deydi.



30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla ilk tören, Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, Genelkurmay İkinci Başkan Yardımcısı Orgeneral Bilgin Balanlı, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu ve askeri erkanın Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.



Orgeneral Başbuğ, Atatürk'ün mozolesine üzerinde ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' yazılı kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Orgeneral Başbuğ ve törene katılanlar, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçen Orgeneral Başbuğ, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: ''Ulusumuzun büyük önderi, ordularımızın ebedi Başkomutanı, eşsiz devlet adamı yüce Atatürk, Üstün liderliğinizde Türk milleti ve ordusuyla gerçekleştirdiğiniz Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 87. yıl dönümü nedeniyle huzurlarınızdayız. Büyük Taarruz, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin atıldığı, tarihe yön veren emsalsiz bir muharebedir. Bugün bağımsız bir devlet çatısı altında yaşayan herkes bu zafere ve O'nu kazanana çok şey borçludur. Kurduğun Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin büyük Atatürk sevgisi sonsuza kadar yaşayacaktır. Gücünü milletinden, ışığını sizden, cesaretini tarihten, kuvvetini damarlarındaki asil kandan alan Türk ordusu her zaman nöbette ve görevinin başındadır. Rahat uyu, ruhun şad olsun.'' Orgeneral Başbuğ daha sonra deftere yazdığı metni yüksek sesle okudu.



Başbuğ tebrikleri kabul etti



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile kuvvet komutanları, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla tebrikleri kabul etti. Genelkurmay Başkanlığı Karargahı Şeref Salonunda düzenlenen tebrik töreninde, Orgeneral Başbuğ ve kuvvet komutanları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan, ''Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye'' sloganının yer aldığı afişin önünde kutlamaları kabul ettiler. Orgeneral Başbuğ ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay konuklarla tokalaştı. Orgeneral Başbuğ ve kuvvet komutanlarını; TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Bakanlar Kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, DSP Genel Başkanı Masum Türker, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt, HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, Ankara Valisi Kemal Önal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, orgeneraller, oramiraller, bürokratlar ve yabancı askeri ataşeler tebrik ettiler. Törenin başlamasından önce Başbakan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Baykal'ın bekleme salonunda bir süre sohbet ettikleri görüldü.



Ankara'da bayram çoşkusu



30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) tören alanında resmi geçit töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün şeref tribünündeki yerini alması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve eşi Sevim Başbuğ, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve eşi Olcay Baykal, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atilla Işık, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ile Bakanlar Kurulu üyeleri, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon şefleri ile subay ve astsubaylar katıldı. Şeref tribününde ilk kez bazı şehit yakınları da yer aldı. Çok sayıda vatandaşın da izlediği törende, ilk olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ, jandarma motorize ekipleri ve süvari birliklerinin eşliğinde tören birliklerini ve vatandaşları selamladı.



Zafer Bayramı'nda yaşanan ilkler



Genelkurmay Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın daha görkemli kutlanması için tören programında yenilikler yaptı. Bu kapsamda, AKM'deki törende geçiş yapan personel sayısı ile zırhlı ve mekanize araç sayısı yaklaşık 2 kat artırıldı. AKM'deki geçit töreninde daha önceki yıllarda sadece Ankara Garnizonu'nda konuşlu birliklerin sancakları yer alırken, bu yıl ilk kez Türkiye'deki tüm birliklere ait 50 sancak törene katıldı. Bu yıl ilk kez milli birlik ve bütünlüğün simgesi Türk Bayrağı, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığına mensup 660 askerden oluşan karma birlik tarafından taşındı.



Törene, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerinden bir piyade taburu, İç Güvenlik Harekat Bölgesinde görev yapan 2. Ordu Komutanlığı'ndan bir komando taburu, 1. Komando Tugayı'ndan bir hava indirme taburu da geçmiş yıllardan farklı olarak bu yılki törenlerde ilk kez yer aldı. Törene ayrıca, Uzman Jandarma Adayı Taburu ile Asteğmen Adayı Taburu da ilk kez katıldı. Zırhlı Birliklerin geçit töreninde, Ankara Garnizonunda konuşlu tank birliklerimizin yerine, 1. Ordu Komutanlığından intikal eden, Leopard 2A-4 tanklarından teşkil edilmiş tank taburu geçiş yaptı. Birliklerin miktarı ve silah, araç, gereç sayılarının artırıldığı törene, Kara Harp Okulu daha önce tabur seviyesinde katılırken alay seviyesinde, daha önce bölük seviyesinde katılan Astsubay Meslek Yüksekokulları da tabur seviyesinde törende yer aldı.



Ayrıca bir tanker uçağı, 3 adet F-16 savaş uçağı refakatinde geçiş yaptı. Geçit töreninde geçen yıl görev yapan personel sayısı 4 bin 512 iken bu yıl 8 bin 881 oldu. Zırhlı ve mekanize araç sayısı 42'den 94'e, topçu ve diğer unsurlara ait araç sayısı 50'den 80'e çıktı. Törende gösteri yapan uçak sayısı 19 artışla 56'ya, helikopter sayısı 5 artışla 25'e yükseltildi.



Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi



Türk ulusunun milli mücadelesinin zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos'un yıl dönümünde, Anıtkabir, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e sevgi ve bağlılıklarını göstermek isteyen vatandaşların akınına uğradı. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen devlet töreninin ardından Anıtkabir, saat 11.00'de halkın ziyaretine açıldı.Ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle Anıtkabir'e gelen kadın, erkek, genç, yaşlı pek çok vatandaş, Büyük Önder'in manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu, dua etti ve Ata'nın mozolesine çiçek ve bayrak bıraktı. Bu önemli günde Ata'yı yalnız bırakmayan, başlarında ''Atam izindeyiz'' bandajları taşıyan çocuklar da mozoleye bayrak bıraktı.Anıtkabir ziyaretçileri arasında, yerel kıyafetler giymiş Mısırlı ve İranlı turistlerin yanı sıra yakınlarının yardımıyla tekerlekli sandalye ile gelen yaşlılar da yer aldı. Başlarına ve omuzlarına sardıkları büyük boyuttaki Türk bayrağıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Anıtkabir atmosferinde geçirmek isteyen gençler de Ata'yı yalnız bırakmayanlar arasında yer aldı. Üzerine giydiği eşine ait gazi kıyafeti ve İstiklal madalyasıyla Adana'dan gelen Ayşe Güllüler de Atatürk'e olan sevgi ve bağlılıklarını sunmak istediklerini söyledi. Elinde eşinin 40 yıl önce çekilmiş siyah-beyaz fotoğrafını taşıyan Güllüler, sonsuza kadar Ulu Önder Atatürk'ün izinde olduklarını belirtti. Özellikle çocuk ziyaretçiler, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ile Anıtkabir'de nöbet tutan askerlerin yanında fotoğraf çektirdi.



İstanbul'da Zafer Bayramı kutlamaları



30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Tören, İstanbul Valisi Muammer Güler, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, üniversiteler, siyasi partiler, yargı organları ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koymalarıyla başladı. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Iğsız, Anıt Şeref Defteri'ne şunları yazdı: ''Bugün yüce milletimizin ve onun ayrılmaz parçası olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bir bütün olarak gerçekleştirdiği zaferin 87. yıl dönümü münasebetiyle minnet ve şükran duygularımızla huzurunuzdayız. Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte en zor şartlar altında yurdunu ve ulusun düşman istilasından kurtardığı gibi bugün de aynı azim ve kararlılıkla çağın gereklerine uygun donanımıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni her türlü tehlikeye karşı korumak ve kollamak amacıyla görevinin başındadır. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk ulusunun hizmetinde, Atatürkçü düşünce sistemini benimseyerek görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri olarak huzurunda saygıyla eğiliyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve hürmet anıyoruz.''

