30 Ağustos Zafer Bayramı Kartal'da coşkuyla kutlandı

İSTANBUL,(DHA)- 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kartal\'da binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. Yürüyüşle başlayan kutlamanın ardından sanatçı Funda Arar Kartal Meydanı’nda vatandaşlara konser verdi.

Kartal Belediyesi, 30 Ağustos 1922\'de Dumlupınar\'da Mustafa Kemal\'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz\'u anmak için bir kutlama programı düzenledi. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz\'ün öncülüğünde Kartallı Kazım Meydanı\'ndan Kartal Meydanı\'na yapılan yürüyüşle başladı. Ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle kortej yürüyüşü gerçekleştiren binlerce vatandaş Zafer Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı. Yürüyüşün ardından sanatçı Funda Arar da kutlamalara katılan vatandaşlar için sevilen şarkılarını söyledi.

“ATAMA AŞIĞIM VE ÇOK SEVİYORUM”

Kutlamaya katılan Şerife Bahçıvan, \"30 Ağustos ve diğer bayramlarımızın kutlanmaya devam edilmesini diliyorum. Hiçbir zaman geri kalmamalıyız ve her zaman sokaklarda olmalıyız” ifadelerini kullanırken bir başka vatandaş,”Çok mutluyum. Atama aşığım ve çok seviyorum. Ona çok şey borçluyum” dedi.

“GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E BİR SAYGI YÜRÜYÜŞÜNDE BULUNACAĞIZ”

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz,”30 Ağustos’un mimarı Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bir saygı yürüyüşünde bulunacağız. İstiklal Marşımızı okuyacağız. Funda Arar konserimizle de şenliğimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

(GÖRÜNTÜ-FOTOĞRAF)