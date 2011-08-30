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30 Ağustos resepsiyonu bu yıl yapılmayacak

Genelkurmay Başkanlığı’ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları programına ilişkin olarak geçen hafta....

30 Ağustos 2011 03:00

T24 - Genelkurmay Başkanlığı’ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları programına ilişkin olarak geçen hafta yapılan açıklamada, “30 Ağustos zaferinin 89’uncu yıl dönümü, yurt içinde ve dış temsilciliklerimizde düzenlenecek törenlerle coşku ve heyecanla kutlanacaktır. Ancak, son günlerde yaşadığımız üzücü olaylar nedeniyle şehitlerimize ve yüce Türk Milleti’nin manevi değerlerine duyduğumuz derin saygıdan dolayı bu yıla mahsus olmak üzere sosyal etkinlikler (resepsiyon, halk konseri) yapılmayacaktır” denilmişti.


Tören programında yok

Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesindeki duyuruda, 29-30 Ağustos 2011 tarihlerinde icra edilecek tören programı açıklandı. Buna göre; 30 Ağustos günü Fenerbahçe Orduevi’nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in evsahipliğinde devlet erkanının katılımıyla, Ankara’da Merkez Orduevi’nde ise Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın evsahipliğinde düzenlenecek resepsiyonların iptal edildiği resmen duyurulmuş oldu.


Düzen değişmişti

Orgeneral Işık Koşaner’in Genelkurmay Başkanlığı’ndan emekliliğini istemesinin gölgesinde başlayan Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından askerlerle sivilleri buluşturan etkinliklere yönelik bazı radikal değişiklikleri gidilmişti. Bu çerçevede, her 30 Ağustos’ta sadece Ankara’da yapılan ve devlet erkanının katıldığı tek resepsiyon uygulamasının sona erdirildiği ortaya çıkmıştı. İptal kararı alınmasaydı, Ankara ve İstanbul’da iki ayrı resepsiyon yapılacak. Devlet erkanı İstanbul’daki resepsiyonda buluşacaktı.


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