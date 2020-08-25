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30 Ağustos kutlamaları yasaklandı; Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Malazgirt Zaferi kutlamalarında açılacak

25 Ağustos 2020 08:42

30 Ağustos kutlamalarına salgın gerekçesiyle kısıtlama getirilirken, yaklaşık bir aydır hazırlıkları süren Malazgirt Zaferi’nin Ahlat’taki kutlamalarına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere binlerce kişi katılacak.

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