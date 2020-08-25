30 Ağustos kutlamaları yasaklandı; Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Malazgirt Zaferi kutlamalarında açılacak

Bitlis’in Ahlat ile Muş’un Malazgirt ilçelerinde, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü etkinlikleri törenlerle kutlanıyor. İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilde yayımladığı genelge ile yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri ise pandemi gerekçe gösterilerek iptal edildi. 30 Ağustos kutlamalarına yasaklama getirilirken, yaklaşık bir aydır hazırlıkları süren Malazgirt Zaferi’nin Ahlat’taki kutlamalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere binlerce kişi katılacak.

"İlçede bir Atatürk fotoğrafı yok"

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç'a konuşan CHP Ahlat İlçe Başkanı Rafet Subaşı, Malazgirt kutlamaları için ilçenin hemen her yerine üzerinde Erdoğan ve Bahçeli’nin fotoğraflarının yer aldığı pankartların asıldığını ancak yaklaşan 30 Ağustos Zaferi’nin önemsenmediğini söyledi. “30 Ağustos’un da kutlanmasını istiyoruz” diyen Subaşı, “Belediye anons yaparak insanları kutlamalara çağırıyor. Görev veriyor. Binlerce kişinin geleceği kutlamalar tedbir alınıp yapılabiliyorsa, 30 Ağustos da kutlanabilir demektir. Ayrıca bu kadar insan maskesini kuralına uygun takıyor, sosyal mesafeye uygun hareket ediyor zannetmeyin. Özellikle çevre illerden bir akın var. Malazgirt kutlamaları pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli geliyor diye şölen havasında yapılıyor ama 30 Ağustos’a bu önem verilmiyor. İlçede bir Atatürk fotoğrafı yok” dedi. Erdoğan’ın yüksek bedelle yapılan yazlık kçşküne yönelik ise Subaşı, “Buradaki insanlar aş, ekmek peşinde. Hepimiz ekonomik krizin içinde kalmışız. Yanı başımızda milyonların harcandığı bir saray var” diye konuştu.