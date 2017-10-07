30 ağacı 'sağlıklı hava tahmini yapılması' gerekçesiyle kestiler!

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Meteoroloji Gözlem Sahası'ndaki 30 çam ağacı, meteorolojik verilerin sağlıklı ölçümünün yapılamaması gerekçesiyle kesildi. Çevredeki vatandaşlar, ağaçların kesilmesine tepki gösterdi.

Acıpayam ilçesinde bulunan Meteoroloji Gözlem Sahası'nda bulunan 60 ağaçtan 30'u meteorolojik verilerin daha sağlıklı elde edilebilmesi gerekçesiyle kesildi. Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine devam eden kesim işlemleri yarıda bırakıldı.

Denizli İl Meteoroloji Müdürü Bedri Ürper, ağaçların ilçedeki rüzgar, nem, sıcaklık, yağış gibi meteorolojik verilerin tespitini engellediğini belirtti. Ürper, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Islah Eylem Planı doğrultusunda, daha sağlıklı bilgiler elde edebilmek için gözlem sahasındaki ağaçların bir bölümünün kesildiğini ifade etti. Ürper, ağaç kesimi yapılan noktanın yeniden düzenleneceğini de ifade ederek görsel açıdan eskisinden daha iyi bir konuma getireceklerini kaydetti.